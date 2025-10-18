به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضاهنرور عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جهانی که روزانه با چالش‌ها و اخبار ناگوار مواجه هستیم، تاب‌آوری و مدیریت شرایط سخت توسط زنان بیش از پیش اهمیت یافته است.

وی افزود: نقش زنان در بحران‌ها برای توانمندسازی خود و خانواده و حفظ آرامش در شرایط پرفشار، بسیار حیاتی است.

هنرور اظهار کرد: زنان با خلاقیت در یافتن راه‌حل‌های روزمره و حفظ امید و انگیزه، ستون فقرات خانواده به شمار می‌روند. ویژگی تاب‌آوری به ویژه برای زنانی که در شرایط جنگ و پس از جنگ زندگی می‌کنند، نقش کلیدی در مدیریت خانواده و اجتماع دارد.

هنرور تأکید کرد: تاب‌آوری فراتر از تحمل سختی‌هاست و فرآیندی فعال و پویا است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان همچنین برنامه‌های متنوع این هفته را معرفی کرد و گفت: این برنامه‌ها شامل همکاری با ادارات مختلف، آموزش و اطلاع‌رسانی در رسانه‌های مختلف، ارائه خدمات به گروه‌های هدف، برپایی غرفه‌های سلامت، توزیع تراکت‌های آموزشی، نصب بنر و برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی در استان و شهرستان‌ها می‌شود.

وی افزود: امید است این هفته با جلب حمایت سیاست‌گذاران و مسئولان، همکاری‌های بین‌بخشی افزایش یافته و آگاهی عمومی به ویژه در بانوان ارتقا یابد تا گام‌های مؤثری در جهت سلامت جسمی و روانی آنها و در نهایت سلامت جامعه برداشته شود.