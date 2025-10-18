  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰

مسیرهای ویژه نابینایان در شیراز اجرا می‌شود

شیراز- معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز از ایجاد مسیرهای ویژه نابینایان، نصب علائم هشدار صوتی در تقاطع‌ها و توسعه خدمات شهری هوشمند به منظور حمایت از نابینایان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی شه‌دوست شیرازی عصر شنبه در آئین گرامی‌داشت روز جهانی عصای سفید در شیراز گفت: روز عصای سفید نماد استقلال و کرامت انسان‌هایی است که با امید و اعتمادبه‌نفس مسیر زندگی خود را روشن می‌سازند.

وی ادامه داد: این روز یادآور مسئولیت مدیریت شهری برای ایجاد فضایی مناسب و ایمن جهت تردد نابینایان و کم‌بینایان است؛ مسئولیتی که از جنس عدالت اجتماعی است، نه لطف یا ترحم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز افزود: شهرداری خود را متعهد می‌داند که در طراحی و اجرای پروژه‌های شهری، اصول دسترس‌پذیری برای همه شهروندان، به‌ویژه روشندلان مورد توجه جدی قرار گیرد.

شه‌دوست شیرازی گفت: ایجاد مسیرهای ویژه نابینایان، نصب علائم هشدار صوتی در تقاطع‌ها و توسعه خدمات شهری هوشمند از جمله اقداماتی است که در این مسیر دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ظرفیت علمی کارکنان نابینا و کم‌بینای مدیریت شهری ادامه داد: استفاده از توان آنان در بخش‌های مدیریتی، جلوه‌ای از رویکرد عدالت‌محور شهرداری شیراز است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز با اشاره به دغدغه‌های همکاران نابینا و کم‌بینا در زمینه تردد روزانه افزود: موضوع دسترسی ایمن و تسهیل مسیر رفت‌وآمد آنان در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است و نتایج بررسی‌های کارشناسی به‌زودی اجرا خواهد شد.

شه‌دوست شیرازی تصریح کرد: قدردانی واقعی از روشندلان در عمل به مطالبه‌های آنان است، نه در وعده‌های نمادین؛ چراکه سیاست انسانی در تحقق حق معنا می‌یابد.

