خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شیراز، نگین فارس، با جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی بی‌شمار، همواره مورد توجه گردشگران و ساکنان خود بوده است. اما در پس این زیبایی‌ها، چالشی پنهان وجود دارد که می‌تواند آرامش شهر را بر هم بزند؛ ساختمان‌های ناایمن.

این سازه‌ها، که اغلب در بافت‌های قدیمی و فرسوده شهر به چشم می‌خورند، به دلیل عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز، استفاده از مصالح نامرغوب و عدم بازرسی‌های دوره‌ای، به بمبی ساعتی تبدیل شده‌اند که هر لحظه امکان انفجار آن وجود دارد.

ساختمان‌های ناایمن نه تنها تهدیدی برای ساکنان خود هستند، بلکه می‌توانند خسارات جبران‌ناپذیری به بافت شهری و اقتصاد شهر وارد کنند. ریزش یک ساختمان ناایمن می‌تواند منجر به فاجعه‌ای انسانی شود و ده‌ها نفر را به کام مرگ بکشاند.

در چنین شرایطی، نقش مدیریت شهری و سازمان‌های امدادی به‌ویژه آتش‌نشانی بیش از پیش برجسته می‌شود. وظیفه شناسایی، هشدار و در صورت لزوم پلمب ساختمان‌های پرخطر، بخشی از مأموریت حیاتی آن‌هاست.

آینده شیراز در گروه تعیین تکلیف ساختمان های ناایمن این شهر است

اما این تنها یک روی ماجراست؛ روی دیگر، همکاری و مسئولیت‌پذیری مالکان ساختمان‌هاست که متأسفانه در بسیاری از موارد به دلیل هزینه‌های بالای مقاوم‌سازی و نگرانی از توقف فعالیت اقتصادی، از انجام اقدامات اصلاحی سرباز می‌زنند.

این تضاد میان ضرورت ایمنی و موانع اقتصادی، روند اصلاح را به‌شدت کند کرده و بسیاری از بناها سال‌ها در وضعیت پرخطر باقی می‌مانند.

از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند معادله را تغییر دهد. اگر خانواده‌ها، کسبه و مدیران ساختمان‌ها به‌خوبی درک کنند که اجرای الزامات ایمنی هزینه اضافی نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ جان و مال آن‌ها و نسل‌های آینده است، مسیر اصلاح هموارتر خواهد شد.

ایمنی باید به مطالبه عمومی شهروندان تبدیل شود؛ مطالبه‌ای که هم شهرداری و سازمان آتش‌نشانی را در اجرای وظایف یاری کند و هم مالکان و ذی‌نفعان را به حرکت وادارد.

آینده شیراز در گرو همین همکاری‌هاست؛ همکاری‌ که اگر امروز آغاز شود، می‌تواند فردا را برای همه شهروندان امن‌تر و پایدارتر کند.

۸۵۴ ساختمان ناایمن در شیراز شناسایی شده است

هادی عیدی پور رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۸۵۴ ساختمان ناایمن در شیراز شناسایی شده است، گفت: برای تمامی این ساختمان ها اخطار از طریق دادستانی ارسال شده است.

وی افزود: مهمترین ساختمان‌های ناایمن شیراز مجتمع‌های تجاری مسعود، ولیعصر (عج) در قصردشت، کورش، بحرین، شهر شب، فرجادیان، ولیعصر (عج) در میدان ولیعصر و پاساژهای پوشش و دشتی هستند.

رئیس سازمان آتش نشانی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص ملاک آتش نشانی در ناایمن تشخیص دادن یک ساختمان، گفت: هر ساختمانی که پایان کار ندارد، از نظر ما ناایمن محسوب می‌شود و همچنین سن عمر بنا و عدم اصلاحات مورد نظر از طریق مراجع ذی صلاح در آن ساختمان نیز آن را ناایمن می کند.

عیدی پور با بیان این موضوع که ۸۵۴ ساختمان ناایمن شیراز شامل واحدهای مسکونی، تجاری، هتل‌ها و آموزشگاه‌ها است ، تصریح کرد: بخشی از وظیفه این سازمان پیشگیری از حوادث است و سازمان‌های دیگر نیز مسئولیت‌های خود را دارند و امیدوارم هرچه سریعتر رسیدگی به ساختمان های ناایمن شیراز انجام پذیرد.

خطر ساختمان‌های ناایمن شیراز جدی است

غلامرضا غلامی مدیرکل بحران استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی ساختمان‌های قدیمی شیراز به‌ویژه در مرکز این کلان‌شهر، به دلیل قدمت و بارگذاری‌های سنگین، نیازمند بازنگری در کاربری و ایمن‌سازی هستند، گفت: بسیاری از این ساختمان‌ها به دلیل عدم رعایت اصول فنی و استانداردهای ایمنی، مانند عدم رعایت بادبندها و هشدارهای آتش‌نشانی، دچار مشکلاتی هستند که در صورت وقوع حوادث، خسارات جبران‌ناپذیری به بار می‌آورند.

وی ادامه داد: مالکین این ساختمان ها باید راهنمایی های لازم را توسط سازمان نظام مهندسی و آتش‌نشانی دریافت کنند و در صورت نیاز، ساختمان‌ها تجدید بنا شوند.

مدیرکل بحران استاندار فارس افزود: همکاری بین مالکین، سازمان‌های مرتبط و نهادهای نظارتی باید تقویت شود تا این معضلات برطرف گردد و همچنین، در مواردی که ساختمان‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند، از قوه قهریه و مراجع قضایی برای جلوگیری از خطرات و تخریب‌های احتمالی استفاده خواهد شد.

غلامی همچنین به وظایف قانونی شهرداری شیراز، راه شهرسازی و سازمان نظام مهندسی اشاره و تصریح کرد: این نهادها باید در مدیریت و نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها نقش فعال ایفا کنند که در صورت عدم اقدام مناسب، مسئولیت مشکلات بر عهده این نهادها خواهد بود.

شهرداری شیراز نمی‌تواند به تنهایی مشکلات ساختمان‌های ناایمن شهر را حل کند

رضا محمدیان رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد ساختمان‌های ناایمن در این کلان‌شهر، کم نیست ، گفت: بسیاری از ساکنان و کسبه در این شهر مشغول به فعالیت هستند و معمولاً این وضعیت منجر به عدم اصلاح و به‌روزرسانی ساختمان‌ها نمی‌شود. دستگاه‌های اجرایی نیز نمی‌توانند تنها با قوه قهریه این مشکلات را حل کنند، بلکه بهترین راهکار این است که خود مردم با دقت و رعایت قوانین، در ایمن‌سازی ساختمان‌ها همکاری کنند.

وی ادامه داد: کسبه و تجار باید در ایمن‌سازی ساختمان‌های خود کوشا باشند. به عنوان نمونه، ساختمان‌هایی که ناپایدار و ناایمن هستند، نیازمند اصلاحات هستند و این وظیفه شهرداری نیست که همیشه این موارد را مشخص کند؛ بلکه حضور مردم و آگاهی آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز افزود: در شهر شیراز بافت‌های فرسوده زیادی وجود دارد و ساختمان‌هایی هستند که به دلایل مختلف پایان کار نگرفته‌اند. اگرچه کمیسیون‌های تجدید نظر ممکن است تصمیماتی بگیرند، اما در عمل، شهرداری از اهرم‌های قانونی برای اجرای این تصمیمات استفاده می‌کند و در نتیجه، فشار اقتصادی بر مردم وارد می‌شود.

محمدیان گفت: بهترین راهکار، همکاری و مشارکت فعال خود مردم است تا بتوانند با سازمان‌های قانون‌گذاری همکاری و مشکلات را حل کنند.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: ایمن سازی ساختمان های ناایمن شیراز فقط با همکاری مردم و مسئولین شهری محقق می شود و این موضوع نیازمند تعامل دوطرفه است.