اسدی:هرگونه تفکیک و ویلاسازی در باغات قصردشت شیراز ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن اسدی، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت حفظ باغات قصردشت گفت: امروز نزدیک به یکهزار هکتار از باغات شیراز باقی مانده که ۳۰۰ هکتار آن در تملک شهرداری است.

وی حفظ و صیانت از این باغات را خط قرمز مدیریت شهری دانست و ادامه داد: هیچ‌گونه ساخت‌وساز، تفکیک یا ویلاسازی در این باغات مجاز نیست. همچنین با راه‌اندازی تصفیه‌خانه فاضلاب با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان، آب مورد نیاز برای آبیاری این باغات تأمین خواهد شد.

شهردار شیراز افزود: این شهرداری آماده است زمین و مجوز لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده و تسهیلات ویژه‌ای برای آنان در نظر گرفته بگیرد.

اسدی در ادامه با اشاره به آثار به جا مانده از دوران کریم‌خان زند، از احیای دو میدانگاه تاریخی در بافت مرکزی شهر خبر داد و تصریح کرد: میدان نقاره‌خانه پس از ۲۵ سال، با شکلی مطابق با دوران زندیه، در چند ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد و میدان توپخانه نیز در فاز بعدی آغاز خواهد شد.