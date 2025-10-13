به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه گفت: شهرداری شیراز با پیشینه‌ای ۱۱۸ ساله، امروز مأمور اجرای بیش از ۵۰۰ وظیفه در حوزه‌های مختلف شهری است و با برنامه راهبردی عملیاتی در مسیر توسعه پیش می‌رود.

وی با تأکید بر حفظ اصالت این شهر و سخت‌گیری در صدور مجوزهای عمرانی در محدوده بافت قدیمی، از طرح احیای میدان نقاره‌خانه خبر داد؛ میدانی به یادگار مانده از دوره کریم‌خان زند، که با همکاری وزارت میراث فرهنگی تا چند ماه آینده بازسازی و افتتاح می‌شود.

شهردار شیراز گفت: در فاز بعدی، میدان توپخانه احیا تا روح تاریخ زندیه در قلب شیراز زنده‌تر از همیشه جلوه‌گر شود.

اسدی با اشاره به همراهی مردم قدرشناس و فرهنگ‌دوست این شهر، تصریح کرد: توسعه و شکوفایی شیراز در گروی همدلی و پیوستگی میان مردم و مدیریت شهری است.