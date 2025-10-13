  1. استانها
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

اسدی: میدان‌های تاریخی نقاره‌خانه و توپخانه شیراز احیا می‌شود

شیراز- شهردار شیراز با تأکید بر حفظ اصالت بافت قدیمی این شهر، از آغاز طرح احیای دو میدان تاریخی دوره کریم‌خان زند خبر داد و گفت:میدان نقاره‌خانه و میدان توپخانه این شهر بازسازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه گفت: شهرداری شیراز با پیشینه‌ای ۱۱۸ ساله، امروز مأمور اجرای بیش از ۵۰۰ وظیفه در حوزه‌های مختلف شهری است و با برنامه راهبردی عملیاتی در مسیر توسعه پیش می‌رود.

وی با تأکید بر حفظ اصالت این شهر و سخت‌گیری در صدور مجوزهای عمرانی در محدوده بافت قدیمی، از طرح احیای میدان نقاره‌خانه خبر داد؛ میدانی به یادگار مانده از دوره کریم‌خان زند، که با همکاری وزارت میراث فرهنگی تا چند ماه آینده بازسازی و افتتاح می‌شود.

شهردار شیراز گفت: در فاز بعدی، میدان توپخانه احیا تا روح تاریخ زندیه در قلب شیراز زنده‌تر از همیشه جلوه‌گر شود.

اسدی با اشاره به همراهی مردم قدرشناس و فرهنگ‌دوست این شهر، تصریح کرد: توسعه و شکوفایی شیراز در گروی همدلی و پیوستگی میان مردم و مدیریت شهری است.

    • رمضان باصری US ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
      سلام، با تشکر از تلاش های جناب آقای دکتر اسدی، پیشنهاد میکنم طرح ممنوعیت پدیده زشت تردد دوچرخه و موتورسیکلت را در پیاده رو های شیراز را هم انشاءالله به مرحله اجرا در آورند
    • آروین علیپور IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
      بهترین کار تو چند سال اخیر اميدوارم تمام آثار تاریخی و فرهنگی رو مرمت و خوب نگهداری کنین ❤️❤️

