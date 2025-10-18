  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

دائمی: ۶۱۱ سند مالکیت در شهر دیلمان صادر شد

دائمی: ۶۱۱ سند مالکیت در شهر دیلمان صادر شد

سیاهکل- مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به صدور سند مالکیت برای ۶۱۱ پرونده در شهر دیلمان گفت: فرآیند شناسایی، تشکیل پرونده و پیگیری صدور اسناد با جدیت در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی عصر شنبه در دیدار با شهردار دیلمان با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای موجود در این شهر اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با پشتوانه‌ای از تجربیات گسترده در حوزه عمران و توسعه شهری و روستایی، همواره تلاش کرده است تا در مسیر توانمندسازی مناطق کمتر برخوردار و ارتقا سطح زندگی شهروندان گام‌های مؤثر بردارد.

وی افزود: شهر دیلمان نیز به عنوان یکی از مناطق مستعد در استان گیلان، از این قاعده مستثنی نیست و ما آمادگی داریم تا در قالب تعامل سازنده با شهرداری، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی را تسریع کنیم.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گیلان، با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت‌های مستحکم در شهرهای کوچک، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار در دیلمان نیازمند عزم مشترک میان شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌های اجرایی است ما در بنیاد مسکن این آمادگی را داریم تا در زمینه‌هایی نظیر اجرای طرح‌های ساماندهی معابر، بهسازی محیط‌های شهری و همچنین صدور اسناد مالکیت، همکاری و همراهی لازم را با شهرداری داشته باشیم.

دائمی به تشریح اقدامات بنیاد مسکن در حوزه صدور اسناد مالکیت در شهر دیلمان پرداخت و اضافه کرد: صدور سند مالکیت یکی از مهم‌ترین اقدامات بنیاد مسکن در راستای تثبیت مالکیت مردم و افزایش امنیت روانی و اقتصادی شهروندان است خوشبختانه در شهر دیلمان، تاکنون تعداد ۶۱۱ پرونده منجر به صدور سند مالکیت شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی گفت: فرآیند شناسایی، تشکیل پرونده و پیگیری صدور اسناد با جدیت در حال انجام است و امیدواریم با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، این فرآیند سرعت بیشتری بگیرد.

دائمی همچنین با اشاره به نقش کلیدی هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: تعامل سازنده میان شهرداری و بنیاد مسکن می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای پروژه‌های عمرانی مؤثر، خدمات‌رسانی بهتر به مردم و همچنین بهبود زیرساخت‌های شهری فراهم آورد.

دائمی: ۶۱۱ سند مالکیت در شهر دیلمان صادر شد

این دیدار با بررسی پیشنهادات، تبادل نظر در خصوص پروژه‌های مشترک و تأکید بر تسهیل امور مربوط به خدمات‌رسانی به شهروندان، به پایان رسید.

کد خبر 6626394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها