دائمی: طرح هادی نقشه راه توسعه پایدار روستاها است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی بعد از ظهر شنبه در بیست و ششمین جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی استان گیلان با بیان اینکه طرح هادی یک برنامه راهبردی و نقشه راه توسعه روستاهاست، اظهار کرد: این طرح‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در ساماندهی اراضی، ارتقای سطح خدمات، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش رفاه اجتماعی ساکنان مناطق روستایی ایفا می‌کنند.

وی افزود: بر اساس سیاست‌های کلان دولت در برنامه هفتم توسعه و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، بنیاد مسکن تلاش دارد تا با جلب مشارکت نهادهای مرتبط و همراهی جوامع محلی، پروژه‌های طرح هادی را با بهترین کیفیت و مطابق با ضوابط فنی و ملاحظات زیست‌محیطی اجرا کند.

بیست و ششمین جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی استان گیلان به استناد بند «ب» ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه، به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان و با حضور اعضای کمیته در اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزار شد.

در این جلسه طرح‌های هادی با هدف توسعه پایدار، بهبود کیفیت زندگی روستاییان و ارتقاء شاخص‌های زیربنایی در سطح روستاهای استان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در ادامه این جلسه، طرح‌های هادی مربوط به چهار روستا شامل تکی‌آباد و تازه‌آباد از شهرستان تالش، تطف از شهرستان صومعه‌سرا و طالم سه‌شنبه از شهرستان رشت مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیته با ارزیابی کارشناسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی، بر ضرورت ارتقاء کیفی و فنی طرح‌ها تأکید کرده و پس از بررسی‌های تخصصی، طرح‌های مذکور به تصویب نهایی رسید.