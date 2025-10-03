دائمی: ارزیابی خسارت بارندگی انزلی در دست انجام است

حامد دائمی در حاشیه بازدید از واحدهای آسیب دیده ناشی از بارش شدید باران در انزلی گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اکیپهای ارزیابی در این شهرستان استقرار دارند.
وی با بیان اینکه دستور ستاد مدیریت بحران شهرستان و استان برای ارزیابی واحدهای آسیبدیده صادر شده است، افزود: امروز تیمهای ارزیابی در قالب گروههای دو نفره با هماهنگی شهرداری در سطح شهرستان مستقر شدهاند.
دائمی اضافه کرد: یک اکیپ کمکی نیز در بنیاد مسکن شهرستان مستقر شده تا فرآیند ارزیابی را تسریع کند.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به بازدید میدانی از مناطق آسیبدیده با همراهی فرماندار انزلی، تصریح کرد: بیشتر آسیبها مربوط به آبگرفتگی منازل و خسارات معیشتی بوده و تعداد محدودی از واحدهای مسکونی نیز آسیبهای سازهای دیدهاند.
وی با تأکید بر سرعت بخشیدن به روند ارزیابی گفت: به محض جمعبندی نتایج ارزیابی و بارگذاری در سامانه، این اطلاعات برای تصمیمگیری نهایی به مدیریت بحران شهرستان ارسال خواهد شد.
دائمی در پایان خاطرنشان کرد: پس از مصوب شدن در مدیریت بحران استان، نسبت به اعلام نهایی خسارات و تامین اعتبارات مورد نیاز، اعم از کمکهای بلاعوض و تسهیلات بانکی، اقدام خواهد شد.
