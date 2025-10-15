بنیاد مسکن گیلان؛ پیشرو در صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری

خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان گیلان با جمعیت گسترده روستایی و نیازهای خاص خود، همواره نیازمند توجه ویژه به بخش مسکن و توسعه زیرساختهای روستایی است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان طی یک سال گذشته با اجرای پروژههای متعدد طرح هادی، صدور اسناد مالکیت و فراهم سازی زمینه ساخت مسکن مقاوم، به عنوان نهادی اثرگذار در این مسیر فعال بوده است.
خبرنگار مهر به منظور بررسی جزئیات عملکرد این نهاد، گفتگویی تفصیلی با حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن استان گیلان ترتیب داد که در ادامه میخوانید.
*آقای دائمی ابتدا درباره مهمترین پروژهها و عملکرد بنیاد مسکن در حوزه توسعه روستایی توضیح دهید.
بنیاد مسکن در یک سال گذشته توانسته ۳۳۲ پروژه طرح هادی روستایی را با اعتبار ۳,۸۶۹ میلیارد ریال اجرا کند که ۲۶۲ پروژه آن مربوط به آسفالت معابر است در مجموع بیش از یک میلیون متر مربع معابر روستایی بهسازی شده است شاخص اجرای طرح هادی نیز از ۶۰.۲ درصد به ۶۴.۱ درصد افزایش یافته است که نشان از رشد قابل توجه دارد.
*در زمینه تهیه و بازنگری طرحهای هادی چه اقدامات مهمی انجام شده است؟
ما تهیه و بازنگری طرح هادی برای ۱۴۶ روستا انجام دادهایم که شامل ۱۴۵ بازنگری و یک طرح جدید است. این پروژهها با اعتبار حدود ۳۶۷ میلیارد ریال صورت گرفته است شاخص تهیه و بازنگری طرحها از ۹۸ درصد به ۹۹ درصد افزایش یافته است.
*صدور سند مالکیت یکی از مهمترین وظایف بنیاد مسکن است عملکرد شما در این بخش چگونه بوده است؟
صدور اسناد مالکیت در روستاها و شهرهای کوچک به منظور تثبیت حقوق مالکیتی و افزایش امنیت سرمایهگذاری بسیار حائز اهمیت است. در یک سال گذشته بیش از ۱۱۳۳۳ برگ سند روستایی و ۲۸۷۲ برگ سند شهری صادر شده که مجموعاً به بیش از ۱۴ هزار برگ سند میرسد.
از ابتدای فعالیت بنیاد مسکن در استان تاکنون، بیش از ۱۷۶ هزار برگ سند روستایی در ۱۰۲۸ روستا و ۸ هزار برگ سند شهری در ۲۸ شهر صادر شده است. شاخص برخورداری از اسناد مالکیت در استان گیلان به ۵۰ درصد رسیده که نسبت به سالهای قبل پیشرفت خوبی داشته است.
همچنین در یک سال اخیر صدور اسناد مالکیت برای اراضی ۱۶۱ روستا و ۱۱ شهر جدید با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر آغاز شده است که نشاندهنده توسعه این خدمت در مناطق کم برخوردار است.
*با توجه به اهمیت اسناد مالکیت، چه چالشهایی در این حوزه داشتید و چگونه برطرف شده است؟
یکی از چالشها، فرآیند طولانی و پیچیدگیهای اداری بود که با همکاری دستگاههای مختلف، کاهش یافته و تلاش شده سرعت صدور اسناد افزایش یابد همچنین با استفاده از فناوریهای نوین و دیجیتالی شدن برخی مراحل، روند کار تسهیل شده است.
*درباره اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی مسکن و حمایت از تولید و عرضه مسکن توضیح دهید.
در یک سال گذشته بیش از ۲۴۱ هکتار از اراضی ملی در ۲۲ روستا در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت که در راستای ماده ۴ این قانون بوده است. علاوه بر آن، برای ۱۷۸ هکتار اراضی تملک شده در ۱۵ روستا اسناد مالکیت صادر شده است این اقدامات کمک میکند تا زمین کافی برای تولید مسکن روستایی فراهم شود.
*درباره تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن در روستاها چه گزارش دارید؟
در قالب دهکدههای شهری جهت احداث مسکن، ۳۲۰ هکتار زمین در ۱۹ روستا شناسایی شده و در شوراها و کمیتهها تصویب شده است این زمینها نقش کلیدی در تسریع روند احداث واحدهای مسکونی در روستاها دارد.
*وضعیت مقاومسازی مسکن روستایی چگونه است؟
درصد خانههای مقاوم در روستاهای استان طبق آخرین آمار ۶۰ درصد است که نسبت به سال قبل افزایش یافته است طی یک سال گذشته بیش از ۵ هزار متقاضی به بانکهای عامل معرفی و بیش از ۴ هزار واحد مقاومسازی شده و به بهرهبرداری رسیدهاند.
*حمایت بنیاد مسکن از اقشار کمدرآمد و آسیبدیدگان حوادث طبیعی به چه شکل بوده است؟
در قالب تفاهمنامه با نهادهای حمایتی، ۱۳۳ میلیارد ریال کمک بلاعوض به اقشار کمدرآمد پرداخت شده و در زمینه جبران خسارت آسیبدیدگان حوادث طبیعی نیز ۱۵۲ میلیارد ریال کمک بلاعوض اختصاص یافته است.
*در بخش مسکن شهری و نهضت ملی مسکن چه برنامههایی اجرا شده است؟
در قالب نهضت ملی مسکن، ۱۵۹۸ واحد مسکونی در شهرهای استان در حال ساخت یا آمادهسازی است که عمدتاً برای محرومین و اقشار کمدرآمد است تأمین زمین برای ۵۹۰ واحد نیز توسط اداره راه و شهرسازی انجام شده است.
*وضعیت پروژه آسانسورهای مسکن مهر استان به چه شکل است؟
۷۳ دستگاه آسانسور برای پروژههای مسکن مهر خریداری و در حال نصب است که ارزش ریالی آن حدود ۲۴۰ میلیارد ریال است نصب این آسانسورها به افزایش کیفیت زندگی ساکنان کمک خواهد کرد.
*در پایان اگر نکتهای مد نظر دارید بفرمائید.
بنیاد مسکن استان گیلان متعهد به ادامه تلاشهای خود برای توسعه متوازن و پایدار مناطق روستایی و شهری است همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت رسانهها نقش مهمی در تحقق اهداف ما دارد و امیدواریم با اجرای برنامهها، زندگی بهتر و آرامشبخشتری برای مردم فراهم شود.
