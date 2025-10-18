به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در مراسم افتتاح سامانه شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان گفت: راه‌اندازی سامانه هوشمند شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد، گامی مهم در ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش تلفات جاده‌ای است. وضعیت نامناسب راه‌های استان و درصد بالای تصادفات، ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و هوشمندسازی فرآیندها را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی افزود: این سامانه نه تنها فرآیند شماره‌گذاری را تسهیل و هوشمندسازی می‌کند، بلکه با توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از ساختمان جدید مرکز شماره‌گذاری استان، شرایط خدمت‌رسانی به شهروندان بهبود یافته است.

جزئیات سامانه شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد سیستان

سردار حسینی اظهار داشت: شماره‌گذاری خودروها در این منطقه در سه سطح عمومی، دولتی و شخصی انجام می‌شود و شرایط ورود خودروها به منطقه آزاد به دقت تعریف شده است.

وی توضیح داد: خودروهایی که مجاز به پلاک‌گذاری هستند باید دارای حجم موتور تا ۲۵۰۰ سی‌سی و مدل سال جاری باشند. مدل خودرو بر اساس کاراکتر دهم شماره VIN مشخص می‌شود. خودروهای ساخت یا برند آمریکا و همچنین خودروهای لوکس مانند فراری، لامبورگینی، پورشه، هامر، مازراتی و بوگاتی مشمول شماره‌گذاری نمی‌شوند. خودرو باید دارای تأییدیه محیط زیست و استانداردهای سازمان مربوطه باشد. همچنین خودروهای مجهز به فناوری‌های پیشرفته ایمنی و کنترل مصرف سوخت، در صورت تأیید استاندارد، قابل شماره‌گذاری هستند.

شرایط تردد و ورود به منطقه آزاد

سردار حسینی گفت: خودروهای شماره‌گذاری شده صرفاً مجاز به تردد در محدوده مصوب هیئت وزیران هستند و خروج از این محدوده تخلف محسوب شده و توسط پلیس راهور متوقف می‌شود.

وی افزود: شماره‌گذاری خودروها به صورت فردمحوری انجام می‌شود و پلاک به نام مالک اختصاص می‌یابد. همچنین حضور مالک در تمامی مراحل ورود و شماره‌گذاری الزامی است و وکالتنامه یا نمایندگی پذیرفته نمی‌شود.

شرایط قانونی و ایمنی خودروهای وارداتی

رئیس پلیس راهور فراجا بیان کرد: خودروهای وارداتی باید در محدوده منطقه آزاد تخلیه و شماره‌گذاری شوند و دارای بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر و تأییدیه استاندارد و محیط زیست باشند. در صورت عدم اصالت یا سلامت فنی خودرو، خدمات شماره‌گذاری متوقف شده و خودرو باید از کشور خارج شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نقل و انتقال پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی یا جابجایی خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد بین مناطق دیگر صرفاً بر اساس ضوابط قانونی امکان‌پذیر است.