  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۷

سامانه هوشمند شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد سیستان راه‌اندازی شد

سامانه هوشمند شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد سیستان راه‌اندازی شد

رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد: راه‌اندازی سامانه شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد سیستان، گامی مهم در ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش تصادفات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در مراسم افتتاح سامانه شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان گفت: راه‌اندازی سامانه هوشمند شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد، گامی مهم در ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش تلفات جاده‌ای است. وضعیت نامناسب راه‌های استان و درصد بالای تصادفات، ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و هوشمندسازی فرآیندها را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی افزود: این سامانه نه تنها فرآیند شماره‌گذاری را تسهیل و هوشمندسازی می‌کند، بلکه با توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از ساختمان جدید مرکز شماره‌گذاری استان، شرایط خدمت‌رسانی به شهروندان بهبود یافته است.

جزئیات سامانه شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد سیستان

سردار حسینی اظهار داشت: شماره‌گذاری خودروها در این منطقه در سه سطح عمومی، دولتی و شخصی انجام می‌شود و شرایط ورود خودروها به منطقه آزاد به دقت تعریف شده است.

وی توضیح داد: خودروهایی که مجاز به پلاک‌گذاری هستند باید دارای حجم موتور تا ۲۵۰۰ سی‌سی و مدل سال جاری باشند. مدل خودرو بر اساس کاراکتر دهم شماره VIN مشخص می‌شود. خودروهای ساخت یا برند آمریکا و همچنین خودروهای لوکس مانند فراری، لامبورگینی، پورشه، هامر، مازراتی و بوگاتی مشمول شماره‌گذاری نمی‌شوند. خودرو باید دارای تأییدیه محیط زیست و استانداردهای سازمان مربوطه باشد. همچنین خودروهای مجهز به فناوری‌های پیشرفته ایمنی و کنترل مصرف سوخت، در صورت تأیید استاندارد، قابل شماره‌گذاری هستند.

شرایط تردد و ورود به منطقه آزاد

سردار حسینی گفت: خودروهای شماره‌گذاری شده صرفاً مجاز به تردد در محدوده مصوب هیئت وزیران هستند و خروج از این محدوده تخلف محسوب شده و توسط پلیس راهور متوقف می‌شود.

وی افزود: شماره‌گذاری خودروها به صورت فردمحوری انجام می‌شود و پلاک به نام مالک اختصاص می‌یابد. همچنین حضور مالک در تمامی مراحل ورود و شماره‌گذاری الزامی است و وکالتنامه یا نمایندگی پذیرفته نمی‌شود.

شرایط قانونی و ایمنی خودروهای وارداتی

رئیس پلیس راهور فراجا بیان کرد: خودروهای وارداتی باید در محدوده منطقه آزاد تخلیه و شماره‌گذاری شوند و دارای بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر و تأییدیه استاندارد و محیط زیست باشند. در صورت عدم اصالت یا سلامت فنی خودرو، خدمات شماره‌گذاری متوقف شده و خودرو باید از کشور خارج شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نقل و انتقال پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی یا جابجایی خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد بین مناطق دیگر صرفاً بر اساس ضوابط قانونی امکان‌پذیر است.

کد خبر 6626450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها