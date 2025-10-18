آیین رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد سیستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نخستین پلاک خودروهای منطقه آزاد سیستان صبح شنبه با حضور مسئولان استانی و کشوری، برگزار و صدور پلاک موقت در این منطقه رسماً آغاز شد. این اقدام مهم در راستای تحقق وعده‌های توسعه اقتصادی شمال استان و فعال‌سازی ظرفیت‌های تجاری، با هدف بهبود معیشت مردم و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه صورت گرفته است. مسئولان بر تکمیل ظرفیت پلاک‌گذاری و پیگیری مجوز قانونی تردد استانی برای این خودروها تأکید کردند.

تأکید رئیس پلیس راهور فراجا بر تسریع مجوز تردد استانی

رئیس پلیس راهور فراجا، امروز شنبه در مراسم رونمایی از اولین پلاک خودروهای منطقه آزاد سیستان، اجرای موفق طرح صدور پلاک موقت در این منطقه را تأیید کرد.

سردار سیدتیمور حسینی، با اشاره به دستور فرماندهی فراجا، اظهار داشت: تیم فنی پلیس، سازوکارهای لازم برای پلاک‌گذاری موقت را به سرعت فراهم کرده است.

وی تکمیل ظرفیت پلاک‌گذاری در این منطقه را نشانه‌ای از همکاری مؤثر میان مسئولان استانی سیستان و بلوچستان و نیروی انتظامی دانست.

رئیس پلیس راهور فراجا بر اهمیت قانونی شدن مجوز عبور استانی برای خودروهای مناطق آزاد تأکید کرد و افزود: این موضوع در دستور کار جدی پلیس و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز تقاضا داریم با تصویب قوانین مربوطه، تحقق این امر مهم را تسریع بخشند.

وی بیان داشت: دولت و دستگاه‌های اجرایی با تمام توان آماده حمایت از طرح‌های توسعه منطقه آزاد سیستان هستند.

سردار حسینی ابراز امیدواری کرد که این اقدامات، به بهبود شرایط حمل‌ونقل و ارتقا امنیت جاده‌ای در منطقه کمک کند.

آغاز عصر جدید توسعه اقتصادی شمال استان سیستان وبلوچستان است

استاندار سیستان و بلوچستان، در آئین رونمایی از نخستین پلاک خودروهای منطقه آزاد سیستان، تحقق بخشی از وعده‌های سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به استان را تأیید کرد و از آغاز عصر جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی خبر داد.

منصور بیجار با اشاره به هم‌افزایی نهادهای استانی گفت: کدهای گمرکی فعال شده، ثبت شرکت‌ها در سامانه منطقه آزاد رسماً آغاز گردیده و امروز نیز با رونمایی از پلاک‌های خودرو (منطقه آزاد سیستان)، فصل جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در شمال استان شروع می‌شود.

نوید آغاز عملیات احداث راه آهن زاهدان - میلک - زابل در آینده نزدیک

استاندار سیستان و بلوچستان نقش این طرح را در بهبود معیشت مردم سیستان بسیار حیاتی دانست و افزود: با توجه به معضل کاهش آورد رودخانه هیرمند، توسعه تجارت مرزی و بهره‌برداری از مزایای منطقه آزاد می‌تواند جایگزین مناسب و پایداری برای معیشت سنتی مردم باشد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی‌های کلان برای اتصال منطقه آزاد سیستان به منطقه آزاد چابهار جهت تکمیل کریدورهای تجاری با کشورهای همسایه، افغانستان و پاکستان خبر داد.

بیجار تأکید کرد: عملیات اجرایی پروژه مهم راه‌آهن زاهدان–میلک–زابل به‌زودی آغاز خواهد شد تا زیرساخت‌های لازم برای یک جهش اقتصادی در منطقه سیستان فراهم شود.

در پایان این مراسم، اولین خودروی منطقه آزاد سیستان، با پلاک گذر موقت مخصوص این منطقه، شماره گذاری شد. همچنین افتتاح مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک منطقه آزاد سیستان صورت گرفت.