۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۹

پایان بی‌نظمی تردد خودروهای خارجی در مناطق آزاد

پلیس راهور فراجا طرح جدیدی را برای شماره‌گذاری وسایل نقلیه در مناطق آزاد سیستان و اینچه‌برون با هدف شفاف‌سازی، نظم‌دهی و جلوگیری از تخلفات در ورود خودروهای خارجی اجرا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، راهور فراجا اعلام کرده که با هدف نظم‌دهی بیشتر به ورود و رفت‌وآمد خودروهای وارداتی، طرح جدیدی را در دو منطقه آزاد سیستان و اینچه‌برون آغاز کرده‌اند. این طرح مربوط به «شماره‌گذاری خودروها» در این مناطق است، یعنی خودروهایی که به صورت قانونی وارد این مناطق می‌شوند، پلاک مخصوص دریافت می‌کنند.

طرح شماره گذاری چیست و چه هدفی دارد؟

طبق گفته‌های سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، این طرح بر اساس قوانین مجلس و مصوبات دولت تهیه شده تا چند کار مهم انجام شود: روشن و شفاف شدن فرآیند شماره‌گذاری خودروها، جلوگیری از سوءاستفاده‌ها یا تخلفات در ورود و تردد خودروها، نظم‌بخشیدن به رفت‌وآمد خودروهای خارجی در مناطق آزاد، صدور پلاک‌های خاص و قابل پیگیری برای هر خودرو.

در گذشته گاهی پیش می‌آمد که خودروهای وارداتی در برخی مناطق آزاد بدون نظم خاصی وارد می‌شدند و بعضی‌ها از این وضعیت سوءاستفاده می‌کردند. حالا با اجرای این طرح، همه‌چیز باید طبق قانون و کاملاً تحت نظارت انجام شود.

پلاک‌های جدید چه تفاوتی با قبلی‌ها دارند؟

در این طرح، خودروها پلاک‌هایی با طراحی ویژه مخصوص مناطق آزاد دریافت می‌کنند. این پلاک‌ها کد شناسایی خاص دارند، در سامانه‌های هوشمند راهور ثبت می‌شوند، امکان رهگیری و پیگیری دقیق دارند.

این یعنی پلیس در هر لحظه می‌تواند بررسی کند که این خودرو دقیقاً متعلق به چه کسی است، از کجا وارد شده و در چه محدوده‌ای اجازه تردد دارد.

در این سیستم، تمام مراحل کاری که روی خودرو انجام می‌شود، از ثبت اطلاعات خودرو، بررسی قانونی بودنش، تا گرفتن پلاک و بعد هم نظارت بر رفت‌وآمد آن – همه به صورت یکپارچه و تحت نظر پلیس راهور انجام می‌شود.

این موضوع نه تنها جلوی تخلف را می‌گیرد، بلکه باعث می‌شود افرادی که قانونی و درست کار می‌کنند، با سرعت و راحتی بیشتری کارشان انجام شود.

چرا این طرح در سیستان و اینچه‌برون اجرا می‌شود؟

این دو منطقه آزاد از نظر موقعیت جغرافیایی و مرزهای تجاری، بسیار مهم هستند، سیستان در جنوب شرقی کشور و در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان است، اینچه‌برون در شمال شرق کشور و در مرز با ترکمنستان قرار دارد.

به‌دلیل حجم بالای رفت‌وآمد، تجارت و احتمال ورود خودروهای خارجی، اجرای این طرح در این دو نقطه بسیار اهمیت دارد.

به‌طور خلاصه، این اقدامات باعث خواهد شد که ورود خودروها شفاف و قانونی انجام شود، جلوی هرگونه تخلف یا قاچاق خودرو گرفته شود، نظم ترافیکی در مناطق آزاد بیشتر شود، سرمایه‌گذاران و گردشگران با اطمینان بیشتری وارد این مناطق شوند و خدمات به مردم و فعالان اقتصادی سریع‌تر و بهتر ارائه شود.

    • NP IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      الان هم دارند پلاک موقت میدن پلاک موقت برای اشخاصی هست که غیربومی هستند و قصد سفر به استان های دیگر رو دارند ، اما برای بومی ها باید طوری برنامه ریزی بشه که پلاک موقت نباشه بتونن به استان خودشون تردد برای انجام گرفتن کارشون داشته باشند متاسفانه در قشم سعی دارند این اتفاق نیافته باز خیلی مانع تراشی ایجاد می کنند مگر رئیس جمهور با استاندار هرمزگان اختیارات انجام کارها رو نداده !؟
    • NP IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      الان بومی ها به این نیاز دارند که بتونن در استان خودشون در تردد رفت و برگشت باشند ، نه به استان های دیگر با پلاک موقت و براش مدت زمان تمدید داده بشه . بلکه بومی ها همیشه بتونن به استان خودشون در رفت و آمد همیشگی باشند
    • NP IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      بعد خود پلاک موقت کلی تشریفات داره ، از بیمه ضمانت غیره تضمین گرفته تا چیزای دیگر و این مناسب فقط شخصی هست که قصد سفر به شهر استان های دیگر رو در سال داره نه برای بومی ها به استان خود فرض مثال می خواد بیمار رو ببره برای درمان به بندرعباس یا برای شخص استان کار اداری اقتصادی مهم داره
    • NP IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      2 0
      پاسخ
      متاسفانه تمام کشورها از جمله ترکیه تونسته از اختلافات ایران با اروپا و آمریکا در تجارت به نحو احسنت استفاده کنه و این فرصت ها رو شکار کنند نه تنها ترکیه حتی دیگر کشورها به آمار تجارت صادرات فرش ایران توجه کنید ببینید الان چه کشوری دست برتر صادرات فرش رو به اروپا آمریکا به دست گرفته
    • NP IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      ببینید از من به شما گفتن هیچ کشوری در منطقه و شرق از اختلافات ایران ضرر نمی کنه بلکه استفاده هم می کنه سود زیاد در روابط اقتصادی تجاری خود با اروپا و غرب . و این داخل هم اگر جلوی مصوبه های اضافی گذشته تا به امروز در ارگان های مختلف و مانع تراشی ها برای تجار در صادرات واردات گرفته نشه قطعا کشور اقتصاد رو در داخل و با بیرون فلج شده ببینید تمام شده وسلام
    • NP IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      می دونید چرا وضع اقتصاد کشور شده این چون هر اداره سازمانی حتی گمرک اومدن مصوبه در معنای خاص و در اصطلاح حقوق اداری، غالباً بر تصمیم جمعی مقامات ذی‌صلاح اداری نظیر تصمیمات شوراها، مجامع، هیئت‌ها و نظایر آن دلالت دارد تصمیم گیری کردند قوانین درست ایجاد کردند و الان وضع تجار تجارت اقتصاد کشور شد این اگر جلوی این مصوبه ها گرفته نشه قطعا هر بار مجددا مصوبه های جدیدتر بیشتری قرار می گیره
    • NP IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      باید جلوی مصوبه ها توسط اداره سازمان ها از اشخاص افراد کاملا مسدود گرفته بشه تا نتونن به اقتصاد تجار تجارت ها خارج از قوانین قانون آسیب ضربه خسارت وارد کنند ... هیچ کشوری توسعه یافته در منطقه این اجازه رو به نهادها داده نمی شه که سرخود بتونن مصوبه های مختلف اضافه کنند مصوبه های اضافی توسط عده ای نظم اقتصاد یک کشور رو فلج و بهم خواهد زد ایجاد فساد خواهد کرد .
    • NP IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      ما قانون درست داریم اما متاسفانه در کنار قانون این مصوبه ها در نهادها تصمیم گیری جمعی هستند که به کشور تجار اقتصاد کشور و ملت آسیب می زنه .
    • NP IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      قانون اجازه ابطال مصوبه را می‌ دهد زیرا همه مصوبات و تصمیمات می‌ تواند دوباره رسیدگی و ابطال شود مجلس باید همه مصوبات و تصمیمات را که از گذشته تا به امروز در برخی نهادها توسط افراد گرفته شده بررسی دقیق کند و هر کجا دید که این مصوبات به زیان اقتصاد کشور تجار سرمایه گذار تجارت و ملت هست سریعاً آن حذف یا اصلاح نماید.

