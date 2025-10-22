به گزارش خبرنگار مهر، راهور فراجا اعلام کرده که با هدف نظمدهی بیشتر به ورود و رفتوآمد خودروهای وارداتی، طرح جدیدی را در دو منطقه آزاد سیستان و اینچهبرون آغاز کردهاند. این طرح مربوط به «شمارهگذاری خودروها» در این مناطق است، یعنی خودروهایی که به صورت قانونی وارد این مناطق میشوند، پلاک مخصوص دریافت میکنند.
طرح شماره گذاری چیست و چه هدفی دارد؟
طبق گفتههای سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، این طرح بر اساس قوانین مجلس و مصوبات دولت تهیه شده تا چند کار مهم انجام شود: روشن و شفاف شدن فرآیند شمارهگذاری خودروها، جلوگیری از سوءاستفادهها یا تخلفات در ورود و تردد خودروها، نظمبخشیدن به رفتوآمد خودروهای خارجی در مناطق آزاد، صدور پلاکهای خاص و قابل پیگیری برای هر خودرو.
در گذشته گاهی پیش میآمد که خودروهای وارداتی در برخی مناطق آزاد بدون نظم خاصی وارد میشدند و بعضیها از این وضعیت سوءاستفاده میکردند. حالا با اجرای این طرح، همهچیز باید طبق قانون و کاملاً تحت نظارت انجام شود.
پلاکهای جدید چه تفاوتی با قبلیها دارند؟
در این طرح، خودروها پلاکهایی با طراحی ویژه مخصوص مناطق آزاد دریافت میکنند. این پلاکها کد شناسایی خاص دارند، در سامانههای هوشمند راهور ثبت میشوند، امکان رهگیری و پیگیری دقیق دارند.
این یعنی پلیس در هر لحظه میتواند بررسی کند که این خودرو دقیقاً متعلق به چه کسی است، از کجا وارد شده و در چه محدودهای اجازه تردد دارد.
در این سیستم، تمام مراحل کاری که روی خودرو انجام میشود، از ثبت اطلاعات خودرو، بررسی قانونی بودنش، تا گرفتن پلاک و بعد هم نظارت بر رفتوآمد آن – همه به صورت یکپارچه و تحت نظر پلیس راهور انجام میشود.
این موضوع نه تنها جلوی تخلف را میگیرد، بلکه باعث میشود افرادی که قانونی و درست کار میکنند، با سرعت و راحتی بیشتری کارشان انجام شود.
چرا این طرح در سیستان و اینچهبرون اجرا میشود؟
این دو منطقه آزاد از نظر موقعیت جغرافیایی و مرزهای تجاری، بسیار مهم هستند، سیستان در جنوب شرقی کشور و در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان است، اینچهبرون در شمال شرق کشور و در مرز با ترکمنستان قرار دارد.
بهدلیل حجم بالای رفتوآمد، تجارت و احتمال ورود خودروهای خارجی، اجرای این طرح در این دو نقطه بسیار اهمیت دارد.
بهطور خلاصه، این اقدامات باعث خواهد شد که ورود خودروها شفاف و قانونی انجام شود، جلوی هرگونه تخلف یا قاچاق خودرو گرفته شود، نظم ترافیکی در مناطق آزاد بیشتر شود، سرمایهگذاران و گردشگران با اطمینان بیشتری وارد این مناطق شوند و خدمات به مردم و فعالان اقتصادی سریعتر و بهتر ارائه شود.
