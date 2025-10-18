  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

۱۰۰ میلیارد ریال از عوارض شهرداری‌های مرکزی صرف تقویت فضاهای آموزشی شد

اراک ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی، از اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال از عوارض شهرداری‌های این استان در نیمه نخست سال جاری برای تقویت فضاهای آموزشی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو بعدازظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: بسیاری از شهرداری‌های این استان هنوز امکان ارائه گزارش‌های آنلاین درآمد و سهم سه‌درصدی آموزش و پرورش را فراهم نکرده‌اند.

وی افزود: تنها شهرداری اراک موفق شده است گزارش دهی مربوط به درآمدها و سهم سه‌درصدی آموزش و پرورش را به‌طور مستمر و منظم ارائه کند.

پیرحسینلو با اشاره به اجرای ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش تصریح کرد: با وجود برخی نواقص در گزارش‌های مالی، سهم آموزش و پرورش از عوارض شهری در نیمه نخست سال جاری حدود ۱۰۳ میلیارد ریال بوده که صرف بهسازی و ارتقای فضاهای آموزشی استان شده است.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته، سهم آموزش و پرورش از عوارض شهرداری‌ها متفاوت بوده و به ترتیب در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۳ میلیارد ریال و در سال گذشته بالغ بر ۳۸۵ میلیارد ریال گزارش شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تاکید کرد: ستاد ویژه‌ای با کارکرد یک‌ساله تحت نظارت شورای آموزش و پرورش تشکیل شده و شیوه‌نامه مربوطه برای فرمانداران ابلاغ شده است.

وی افزود: این اقدام با هدف کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل و افزایش بهره‌مندی آموزشی در استان صورت گرفته است.

پیرحسینلو گفت: دانش‌آموزان با نیازهای ویژه بخش حساسی از آموزش هستند و اعتبارات باید پاسخگوی نیازهای آموزشی آن‌ها باشد.

