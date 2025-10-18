به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو بعدازظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: بسیاری از شهرداری‌های این استان هنوز امکان ارائه گزارش‌های آنلاین درآمد و سهم سه‌درصدی آموزش و پرورش را فراهم نکرده‌اند.

وی افزود: تنها شهرداری اراک موفق شده است گزارش دهی مربوط به درآمدها و سهم سه‌درصدی آموزش و پرورش را به‌طور مستمر و منظم ارائه کند.

پیرحسینلو با اشاره به اجرای ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش تصریح کرد: با وجود برخی نواقص در گزارش‌های مالی، سهم آموزش و پرورش از عوارض شهری در نیمه نخست سال جاری حدود ۱۰۳ میلیارد ریال بوده که صرف بهسازی و ارتقای فضاهای آموزشی استان شده است.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته، سهم آموزش و پرورش از عوارض شهرداری‌ها متفاوت بوده و به ترتیب در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۳ میلیارد ریال و در سال گذشته بالغ بر ۳۸۵ میلیارد ریال گزارش شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تاکید کرد: ستاد ویژه‌ای با کارکرد یک‌ساله تحت نظارت شورای آموزش و پرورش تشکیل شده و شیوه‌نامه مربوطه برای فرمانداران ابلاغ شده است.

وی افزود: این اقدام با هدف کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل و افزایش بهره‌مندی آموزشی در استان صورت گرفته است.

پیرحسینلو گفت: دانش‌آموزان با نیازهای ویژه بخش حساسی از آموزش هستند و اعتبارات باید پاسخگوی نیازهای آموزشی آن‌ها باشد.