۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

گل دوم خیبر به پرسپولیس

خرم‌آباد- تصاویری از گل دوم خیبر به پرسپولیس را می‌بینید که ابتدا از سوی داور آفساید اعلام و سپس تایید شد.

