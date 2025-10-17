به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با اشاره به تداوم نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در چند ماه گذشته که به حدود ۵۰۰۰ مورد رسیده و موجب آسیب به شهروندان لبنانی، تخریب زیرساخت‌ها و اخلال در روند بازسازی و توسعه اقتصادی این کشور گردیده است، این وضعیت را نتیجه بی‌عملی و مماشات مستمر ضامنان آتش‌بس- فرانسه و آمریکا- دانست و مسؤولیت مستقیم آنها را در این خصوص متذکر شد.