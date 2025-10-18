معاون رئیس جمهور: ۷۰ هزار واحد صنعتی راکد در کشور شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسینزاده شنبه شب در همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان هرمزگان اظهارکرد: ظرفیتهای هرمزگان بینظیر است و حتی برخی کشورها نیز چنین ظرفیتهایی ندارند.
وی ضمن مرور آمارهای صادرات غیرنفتی و ظرفیتهای صنعتی استان هرمزگان، اظهار کرد: سهم استان در فولاد ۱۸ درصد و پالایش ۲۲ درصد است و بیش از ۲۷۰۰ واحد صنعتی فعال در این استان وجود دارد.
معاون رئیسجمهور این اعداد و ارقام را نشانگر تلاشهای صنعتگران و بخش خصوصی دانست که باوجود مشکلات فراوان، پای کار توسعه استان ایستادهاند.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: دولت با هدف تسهیل فعالیتهای تولیدی و صنعتی، تفویض اختیارات گستردهای به استانداران انجام داده است تا با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و قانونی، پیشرانی توسعه استانها را به دست بگیرند.
وی افزود: این گامها بخشی از تلاش دولت برای کاهش بروکراسی و مداخلهگری است و قرار است دولت نقش تسهیلگر و همراه بخش خصوصی باشد.
وی همچنین به موضوع آمایش سرزمین اشاره کرد و گفت: در گذشته برخی انحرافات در این زمینه وجود داشته که به برداشت ناپایدار از منابع آب و کشاورزی نامناسب منجر شده است.
حسینزاده اعلام کرد: دولت عزم خود را جزم کرده تا با رویکرد عقلانی، استفاده از ظرفیتهای طبیعی، آبی و انسانی استان را به شکل پایدار مدیریت کند.
معاون رئیس جمهور ضمن اشاره به تصویب آئیننامه اجرایی مسئولیت اجتماعی در دولت، گفت: این اقدام موجب شفافیت و قانونمندسازی هزینهکردهای مسئولیت اجتماعی به ویژه در شرکتهای دولتی خواهد شد تا مردم از نحوه و میزان اثرگذاری آن مطلع باشند.
حسینزاده درباره واحدهای صنعتی راکد و نیمه راکد استان گفت: بیش از ۷۰ هزار واحد در سراسر کشور شناسایی شدهاند که دولت برنامهریزی و بازدید میدانی برای احیای آنها را در دستور کار دارد.
وی تاکید کرد: تلاش خواهد شد با حمایتهای مالی و رفع موانع قضائی این واحدها دوباره فعال شوند.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه اگر هرمزگان در این دوره باقیمانده از دولت توسعه نیابد، دیگر هرگز فرصت آن فراهم نخواهد شد، افزود: استانداران و مدیران استان باید با همه توان و همراهی بخش خصوصی و مردم، این فرصت را مغتنم بشمارند و به سمت توسعه پایدار گام بردارند.
حسینزاده ضمن ابراز خوشحالی از حضور در هرمزگان و تعامل با زنان کارآفرین و فعالان اقتصادی استان، تاکید کرد: دولت به نمایندگی از همه بخشها آماده همکاری و همراهی برای رفع مشکلات و توسعه استان است.
وی در پایان تاکید کرد دولت به دنبال امیدآفرینی و ساختن آینده بهتر برای استان و کشور است و با همکاری همه بخشها میتوان این هدف را محقق کرد.
نظر شما