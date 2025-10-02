آشوری: هرمزگان قطب استراتژیک توسعه محور کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری‌تازیانی، استاندار هرمزگان، در نشست مشترک با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان هرمزگان که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، بر جایگاه ویژه هرمزگان در معادلات توسعه ملی تأکید کرد.

استاندار هرمزگان با اشاره به مزیت‌های چشمگیر استان گفت: وجود دو منطقه آزاد تجاری، جزایر نفتی و گازی مهم، و پنج منطقه ویژه اقتصادی شامل شهید رجایی، لاوان، و منطقه پیشنهادی جاسک، باعث شده هرمزگان به یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل شود.

وی افزود: این ظرفیت‌ها، همراه با موقعیت ژئوپلیتیک استان، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های گسترده و توسعه زیرساخت‌های دریامحور فراهم کرده است.

آشوری‌تازیانی با اشاره به رویکرد جدید دولت چهاردهم در حکمرانی مردم‌پایه، بیان کرد: مدل حکمرانی سه‌ضلعی که شامل دولت، مجلس و قوه قضائیه به‌عنوان ضلع اول، نهادهای مدنی به‌عنوان ضلع دوم و مردم به‌عنوان ضلع سوم است، بستری مناسب برای ایجاد تحول در روش‌ها و گفتمان‌های توسعه‌ای فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: این رویکرد تعاملی، ظرفیت‌های بالقوه استان را به بالفعل تبدیل کرده و امکان توسعه متوازن و پایدار را مهیا می‌سازد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه توسعه دریامحور یکی از ارکان اساسی آینده اقتصادی کشور است، گفت: با مشارکت فعال مردم، نهادهای حاکمیتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، می‌توان تحولات بنیادین و ماندگاری را در عرصه توسعه ملی رقم زد.

وی افزود: هرمزگان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های گسترده خود، نه تنها نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد، بلکه می‌تواند به‌عنوان محور اصلی سیاست‌های توسعه دریامحور مطرح باشد.