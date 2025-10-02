به گزارش خبرنگار مهر، احمد جباری، نماینده مردم غرب استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های قومی و منطقه‌ای در بدنه دولت و استان‌ها، اظهار کرد: به‌کارگیری اهل سنت در ساختارهای دولتی، اقدام قابل تقدیری است که در دولت چهاردهم و در چارچوب وفاق ملی به صورت جدی دنبال شده است.

جباری در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه استان هرمزگان در اقتصاد کشور افزود: هرمزگان به عنوان یکی از پنج استان اصلی درآمدزا در کشور، از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است که بیکاری در این استان را به هیچ وجه قابل قبول نمی‌کند.

وی همچنین به مسئله مهم تأمین آب صنایع بزرگ کشور اشاره و خاطرنشان کرد: آب آشامیدنی و آب صنایع مستقر در استان‌های دیگر مانند گل‌گهر، چادرملو و فولاد مبارکه عمدتاً از منابع آبی هرمزگان تأمین می‌شود که این امر بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای امکانات ورزشی در این استان تاکید دارد.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر لزوم توجه به نیروی انسانی بومی در صنایع بزرگ استان اظهار داشت: سهم نیروی بومی باید به صورت جدی در فرآیند جذب و به‌کارگیری در صنایع استان لحاظ شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، عدالت منطقه‌ای نیز رعایت شود.

جباری در پایان از مسئولان استانی و ملی خواست تا با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های همه‌جانبه، بستر توسعه متوازن و پایدار هرمزگان را فراهم کنند و گفت: هرمزگان ظرفیت تبدیل شدن به قطب اقتصادی و صنعتی جنوب کشور را دارد که تحقق این مهم نیازمند همدلی و همراهی همه دستگاه‌ها است.