به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه شنبه در جلسه مشترک با رؤسای شوراهای اسلامی شهرستان اصفهان، که با هدف شنیدن مشکلات ودغدغه‌ها برگزار شد، وی ضمن استماع نظرات و درخواست‌ها، تأکید کرد که همه توان خود را برای رفع مشکلات و بهبود مشکلات شهرستان‌ها به کار خواهد بست.

استاندار اصفهان در این نشست صمیمی با اشاره به درخواست‌های مطرح شده از سوی رؤسای شوراها، به ویژه درخواست‌ها در حوزه بهبود آسفالت معابر شهری و روستایی، راه‌اندازی خط حمل و نقل عمومی، اتصال فاضلاب روستاهای پرجمعیت به شبکه فاضلاب شهری و رفع مشکلات مربوط به تأمین آب شرب، بیان داشت: خوشبختانه هیچ مشکل اساسی و غیرقابل‌حل وجود ندارد و همه این مسائل با همکاری دستگاه‌های مرتبط قابل رفع است. ما مصمم هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقداماتی مؤثر در این زمینه انجام دهیم.

جمالی‌نژاد با اشاره به سابقه تلاش‌های استانداران قبلی استان، افزود: همیشه به زحمات بزرگان استان احترام قائلم و اعتقاد دارم هر کدام از ما به نوبه خود باید در مسیر توسعه و آبادانی اصفهان گام برداریم. من نیز با تمام توانم تلاش خواهم کرد که خدمتگزاری شایسته برای مردم عزیز استان باشم.

وی همچنین خطاب به اعضای شوراها و نمایندگان شهرستان‌ها گفت: با همکاری و همدلی، در تسریع روند اجرایی کردن این پروژه‌ها تلاش می‌کنیم اگر بخواهیم با همدلی و وحدت عمل کنیم، مشکلات کوچک‌ترین نقطه‌ای از استان هم برطرف خواهد شد.

استاندار اصفهان با تأکید بر اهمیت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای حل مشکلات، بیان کرد: ما آماده‌ایم تا در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت‌های فاضلاب، آب و آسفالت، سرمایه‌گذاری و… اقدامات لازم را انجام دهیم تا شاهد ارتقا کیفیت زندگی مردم در تمامی شهرستان‌ها باشیم.

این نشست که با حضور رؤسای شوراهای شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد، فرصتی برای بیان مشکلات و درخواست‌ها به صورت مستقیم و شفاف فراهم آورد و تأکید مسئولان استانی بر توجه ویژه به مطالبات مردمی، پیام روشنی از پیگیری مستمر و اراده قوی برای توسعه متوازن استان اصفهان بود.