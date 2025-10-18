نشست مسعود رهنما با رئیس فدراسیون جهانی در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، در این نشست، «باهارات»، رئیس فدراسیون کاراته هند و عضو هیأت اجرایی فدراسیون آسیا، «بشیر شریف»، رئیس فدراسیون آفریقا و نایب رئیس فدراسیون جهانی و آفریقا و هادی عرب، رئیس کمیته اعزام‌های فدراسیون نیز حضور داشتند.

«اسپینوس» ضمن تقدیر از جایگاه ایران در عرصه جهانی، بر گسترش همکاری‌ها بین فدراسیون‌ها تاکید کرد.

رهنما در این نشست گفت: با همکاری و تعامل بیشتر با فدراسیون‌های جهانی و منطقه‌ای، تلاش می‌کنیم جایگاه کاراته ایران را در عرصه بین‌المللی ارتقا دهیم.

در ادامه، دیداری نیز با رئیس فدراسیون کاراته عربستان برگزار شد تا در جهت ارتقای تعاملات بین‌المللی و همکاری‌ها به ویژه با توجه به میزبانی بازی‌های کشورهای اسلامی صورت گرفت.