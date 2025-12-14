امام جمعه کنگان: مداحان نقش مهمی در تقویت پیوند مردم با اهل بیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی صبح یکشنبه در دیدار جمعی از مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) شهرستان کنگان در مصلای شهدای محراب این شهر در سخنانی با تبریک این میلاد فرخنده، بر لزوم الگوگیری از سیره فاطمی در تمامی عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ عفاف، ساده‌زیستی، ولایت‌مداری و دفاع از حق از مهم‌ترین شاخصه‌های مکتب حضرت زهرا (س) است که باید بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های جامعه مداحان در پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی تقدیر کرد و نقش آنان را در زنده نگه داشتن شعائر مذهبی و تقویت پیوند مردم با اهل بیت (ع) بسیار مهم و اثرگذار دانست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان با اشاره به نقش مهم و اثرگذار مداحان در ترویج فرهنگ ناب اهل بیت (ع)، مداحی را رسانه‌ای مردمی و مؤثر در انتقال معارف دینی دانست و بر ضرورت حفظ اصالت، سلامت محتوا و تقویت بعد معرفتی در اشعار و نوحه‌ها تأکید کرد.

حجت الاسلام محمد سلیمانی همچنین مداحان را از سفیران فرهنگی جامعه برشمرد که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت فکری و فرهنگی نسل جوان ایفا کنند.

در ابتدای این محفل معنوی، مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) با قرائت اشعار و مدیحه‌سرایی در وصف مقام والای بانوی دو عالم حضرت زهرا (س)، ارادت قلبی خود را به ساحت مقدس ایشان ابراز کردند و فضای مراسم سرشار از معنویت، توسل و حال و هوای فاطمی شد.