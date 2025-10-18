حماس: اسرائیل تاکنون ۴۷ نوبت آتش بس را نقض کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تاکنون ۴۷ نوبت آتش بس را نقض کرده و نتانیاهو همچنان به بهانه‌تراشی‌های واهی برای به تعطیلی کشاندن و فرار از اجرای توافق ادامه می‌دهد.

جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از بازگشایی گذرگاه رفح تا اطلاع ثانوی، نقض آشکار مفاد توافق و پشت‌پا زدن به تعهدات او در برابر کشورهای میانجی است.

حماس از میانجی‌ها و طرف‌های ضامن توافق خواست فوراً وارد عمل شوند و با فشار بر رژیم صهیونیستی، این رژیم را به بازگشایی گذرگاه رفح و اجرای کامل مفاد توافق وادار کنند.

در پایان بیانیه حماس آمده است که تداوم بسته‌ماندن گذرگاه رفح و ممانعت از ورود تجهیزات جست‌وجو و تیم‌های تخصصی، موجب تأخیر در بیرون کشیدن و تحویل اجساد خواهد شد.