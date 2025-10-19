نقض مجدد توافق آتش بس؛ مخالفت نتانیاهو با بازگشایی گذرگاه رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیروز ضمن نقض توافق آتش بس با غزه گفت که گذرگاه مرزی رفح بین نوار غزه و مصر تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند و بازگشایی آن به تحویل اجساد اسیران اسرائیلی توسط جنبش مقاومت اسلامی (حماس) بستگی دارد.

اظهارات نتانیاهو پس از آن بیان شد که سفارت فلسطین در قاهره اعلام کرد گذرگاه رفح از فردا دوشنبه برای امکان سفر شهروندان فلسطینی مقیم جمهوری عربی مصر که مایل به بازگشت به نوار غزه هستند، بازگشایی خواهد شد.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم نتانیاهو مبنی بر جلوگیری از بازگشایی گذرگاه رفح تا اطلاع ثانوی، نقض آشکار مفاد توافق آتش‌بس و نادیده گرفتن تعهداتی است که وی در برابر میانجی‌ها و طرف‌های ضامن داده است.

این بیانیه افزود: ادامه بسته ماندن گذرگاه رفح و جلوگیری از خروج مجروحان و بیماران و تردد شهروندان در هر دو جهت، و جلوگیری از ورود تجهیزات ویژه لازم برای عملیات جستجوی مفقودین زیر آوار و جلوگیری از ورود تجهیزات و تیم‌های متخصص برای بررسی اجساد و تأیید هویت آنها، منجر به تأخیر در عملیات بیرون کشیدن و تحویل اجساد خواهد شد.