صلیب سرخ جسد ۲ صهیونیست دیگر را تحویل گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که صلیب سرخ جسد ۲ اسیر زن صهیونیست را تحویل گرفته و آن را به ارتش رژیم اسرائیل تحویل خواهد داد.

صلیب سرخ شب گذشته نیز جسد یک اسیر صهیونیست را از نیروهای مقاومت تحویل گرفت و این جسد پس از تحویل به مقامات صهیونیست، برای شناسایی راهی پزشکی قانونی رژیم اسرائیل شد.

ارتش رژیم صهیونیستی امروز شنبه نیز اعلام کرد که جسد یکی از اسیران این رژیم در غزه را تحویل گرفته و آن را برای شناسایی به مرکز پزشکی قانونی منتقل کرده است. به این ترتیب بدون احتساب این دو اسیر، تعداد کل اجساد صهیونیست تحویل گرفته شده به ۱۱ نفر از مجموع ۲۸ کشته افزایش یافت.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز تأیید کرد که اسرائیل جسد یکی از اسرای خود در نوار غزه را از صلیب سرخ تحویل گرفته است.

جنبش حماس روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در چارچوب توافق تبادل اسرا، گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی جسد یکی از اسرای اشغالگر را که امروز در نوار غزه کشف شده است، ساعت ۱۱ شب به وقت غزه تحویل خواهد داد.

جنبش حماس اعلام کرده است که با وجود حجم گسترده حملات رژیم صهیونیستی طی دو سال گذشته، کشف و شناسایی جنازه اسرای صهیونیست در غزه زمانبر است و به محض کشف جنازه‌های افراد بیشتر آنها را تحویل خواهد داد، اما رژیم صهیونیستی تلاش دارد این جنبش را به کارشکنی در روند تحویل جنازه اسرای صهیونیست متهم کند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل ساعات پایانی شب به نقل از مقر خانواده‌های اسرا تأیید کرد که اسیری که جسدش شب گذشته بازگردانده شد، «الیاهو مرگلیت» نام داشته است.