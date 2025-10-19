ابراهیمی: دفاتر خدمات قضائی در خط مقدم رفع اختلاف مردم قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی، در نشست هماندیشی با رؤسای دفاتر خدمات قضائی شهر کرمان ضمن تأکید بر جایگاه والای صلح و سازش در آموزههای دینی گفت: اصلاح ذاتالبین از دستورات الهی است و هر قدم در مسیر آشتی میان مردم، ثواب لیله القدر را دارد.
وی با اشاره به جایگاه دفاتر خدمات قضائی در فرآیند صلح و سازش افزود: این دفاتر در خط مقدم هدایت مردم به آشتی و رفع اختلاف قرار دارند و میتوانند با بهرهگیری از آموزههای دینی و ظرفیتهای قانونی، نقش مؤثری در تحقق اصلاح ذات البین ایفا کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ماده ۱۳ قانون جدید شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد: دفاتر خدمات قضایی باید طرفین را به مراجعه مستقیم به شوراهای حل اختلاف و صلح و سازش ترغیب کنند تا از اطاله دادرسی و تشریفات قضایی جلوگیری شود.
معاون برنامهریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان کرمان نیز در این نشست گفت: برقراری سازش در دعاوی حقوقی و کیفری، آثار معنوی و اجتماعی گستردهای دارد.
حسن سلطانی نژاد، افزود: دفاتر خدمات قضایی با بهرهگیری از قدرت کلام میتوانند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کنند.
گفتنی است این نشست با هدف تقویت نقش دفاتر خدمات قضائی در ترویج فرهنگ صلح و سازش و ارتقای تعامل با شوراهای حل اختلاف برگزار شد.
نظر شما