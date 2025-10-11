به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدامیر ابراهیمی گفت: با تلاشهای مستمر اعضای شوراهای مستقر در زندانهای کرمان و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، خیرین و گفتوگوهای سازنده با شکات، تعداد ۱۷۷ نفر زندانی با جلب رضایت طرفین و ختم پروندههای قضائی، آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.
وی افزود: در این مدت زمان یک ماهه، تعداد ۴۱۴ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف استان کرمان به سازش ختم شد که این آمار نشاندهنده نقش مؤثر شوراها در کاهش اطاله دادرسی و کاهش تنشهای اجتماعی است.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: کارکنان شوراهای حل اختلاف ویژه زندانها با تمرکز بر پروندههای قابل صلح، ضمن حفظ کرامت انسانی زندانیان، زمینه بازسازی روابط اجتماعی و کاهش آسیبهای ناشی از حبس را فراهم نموده اند که این اقدامات، گامی مؤثر در مسیر عدالت ترمیمی و بازگشت عزتمندانه افراد به جامعه محسوب میشود.
نظر شما