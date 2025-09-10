به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدامیر ابراهیمی در آئین افتتاح شورای حل اختلاف روستای الله آباد و هیئت صلح مسجد امام سجاد (ع) کرمان از هیئت‌های صلح در مساجد به عنوان امید آفرین ترین حرکت اجتماعی یاد کرد و گفت: این هیئت‌ها با محوریت ائمه جماعات و همکاری شورای اسلامی محله، مسئولیت حل اختلافات، رسیدگی به مسائل اجتماعی، مطالبه گری مردمی و آبادانی محله را بر عهده دارند و حوزه عملکرد این هیئت‌ها تا شعاع سه کیلومتری مسجد تعریف شده است.

با اشاره به نقش مؤثر این نهادها در حل و فصل اختلافات مردمی، افزود: افتتاح شورای حل اختلاف در محلات، گامی مهم در دسترسی آسان مردم به عدالت و کاهش مراجعات به دادگستری است.

وی خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند به استناد ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف، مستقیماً به این نهادها مراجعه کرده و اختلافات خود را بدون هزینه و با سرعت بیشتر حل و فصل کنند.

این مقام قضائی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف با بهره‌گیری از حقوقدانان محلی و صلح‌یاران، موظف‌اند در هر ساعت از شبانه‌روز پاسخگوی اختلافات خانوادگی، مالی و اجتماعی مردم باشند.

وی با تأکید بر نقش هیئت‌های صلح در کاهش مراجعات قضائی، اظهار داشت: با فعال شدن این هیئت‌ها، دیگر نباید اختلاف مالی یا خانوادگی وجود داشته باشد که مردم را ناچار به مراجعه به دادگستری کند همچنین مسئولان استانی نیز موظفند در جلسات مسجد حاضر شده و پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری در ادامه گفت: هیئت‌های صلح مساجد مسئولیت رسیدگی به زنان سرپرست خانوار، کودکان یتیم و آسیب‌پذیر و… را بر عهده دارند، کودکان را شناسایی و به خیریه‌ها معرفی می‌کنند تا از استعدادهایشان به بهترین شکل بهره‌برداری شود و از آسیب‌های اجتماعی مصون بمانند.