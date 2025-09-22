به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدامیر ابراهیمی، با اشاره به اهمیت نقش صلحیاران در کاهش اختلافات خانوادگی و اجتماعی اظهار داشت: صلحیار فردی است آگاه، امین و مورد اعتماد که با بهرهگیری از دانش حقوقی، مهارتهای ارتباطی و فنون مذاکره، در مسیر حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات گام برمیدارد.
وی افزود: صلحیاران با رویکردی انسانی و اخلاقمدار، تلاش میکنند تا فضای تفاهم و همدلی را در جامعه تقویت کنند.
این مقام قضائی افزود: این دورهها شامل آموزش مهارتهای عمومی، حقوقی و تخصصی بوده و هدف آن تقویت دانش، مهارت و توانایی شرکتکنندگان در مسیر صلحسازی و میانجیگری میان طرفین دعوا است.
ابراهیمی، با بیان اینکه فنون مذاکره، اصول گفتوگوی مؤثر، شناخت ساختارهای حقوقی و روشهای حل اختلاف از جمله محورهای اصلی این دورهها بود افزود:: در پایان این دورهها، به شرکتکنندگان گواهینامه آموزشی اعطا میشود و از مشارکت فعال آنان در مسیر ترویج فرهنگ صلح و سازش تقدیر بهعمل میآید.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور و مشارکت فعال صلحیاران در این دورهها، بتوانیم مسیر صلح و تفاهم را در خانواده و جامعه مستحکمتر کنیم.
