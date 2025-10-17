استاندار ایلام: ۴۶۰ میلیارد تومان برای توسعه ورزش ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه جمعه در اختتامیه المپیاد ملی تیراندازی دختران زیر ۱۵ سال در ایلام اظهار کرد: در سفر رئیس‌جمهور به ایلام بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان برای توسعه ورزش استان اختصاص یافت؛ ۲۸۵ میلیارد تومان از منابع ملی و ۱۸۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی برای تکمیل زیرساخت‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی.

وی بیان کرد: تیراندازی برخلاف تصور عمومی، ورزشی در تقابل با طبیعت نیست؛ بلکه مبتنی بر تمرکز، آرامش و انضباط ذهنی است و با روحیه طبیعت‌دوستی سازگار است.

وی گفت: در تعالیم اسلامی، تیراندازی جایگاه ارزشمندی دارد و این ورزش باید در نسل جوان نهادینه شود.

کرمی تصریح کرد: استان ایلام در رشته تیراندازی استعدادهای درخشانی دارد؛ از جمله جواد فروغی قهرمان المپیکی و چهره‌های جوانی چون کلانتری و صادقیان که برای کشور افتخارآفرینی کردند.

استاندار ایلام گفت: در تیراندازی همان‌گونه که دقت و تکنولوژی اهمیت دارد، تمرکز و مهارت فرد تعیین‌کننده است؛ این موضوع الگویی برای زندگی جوانان است، چرا که موفقیت در هر عرصه‌ای نیازمند هدف‌گذاری درست، تمرکز و برنامه‌ریزی منظم است.

وی اضافه کرد: ورزش نه‌تنها نشاط اجتماعی ایجاد می‌کند، بلکه در تحقق سیاست‌های کلان کشور به‌ویژه در زمینه جوانی جمعیت نقش دارد و باید در جامعه نهادینه شود.

کرمی تصریح کرد: میزبانی المپیاد ملی تیراندازی دختران زیر ۱۵ سال کشور برای استان ایلام افتخار بزرگی است؛ این رویداد ظرفیت معرفی توانمندی‌ها و استعدادهای ورزش استان را فراهم کرد.