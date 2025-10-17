  1. استانها
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۷

استاندار ایلام: ۴۶۰ میلیارد تومان برای توسعه ورزش ایلام اختصاص یافت

ایلام - استاندار ایلام گفت: در سفر رئیس جمهور ۴۶۰ میلیارد تومان برای توسعه ورزش ایلام اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه جمعه در اختتامیه المپیاد ملی تیراندازی دختران زیر ۱۵ سال در ایلام اظهار کرد: در سفر رئیس‌جمهور به ایلام بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان برای توسعه ورزش استان اختصاص یافت؛ ۲۸۵ میلیارد تومان از منابع ملی و ۱۸۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی برای تکمیل زیرساخت‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی.

وی بیان کرد: تیراندازی برخلاف تصور عمومی، ورزشی در تقابل با طبیعت نیست؛ بلکه مبتنی بر تمرکز، آرامش و انضباط ذهنی است و با روحیه طبیعت‌دوستی سازگار است.

وی گفت: در تعالیم اسلامی، تیراندازی جایگاه ارزشمندی دارد و این ورزش باید در نسل جوان نهادینه شود.

کرمی تصریح کرد: استان ایلام در رشته تیراندازی استعدادهای درخشانی دارد؛ از جمله جواد فروغی قهرمان المپیکی و چهره‌های جوانی چون کلانتری و صادقیان که برای کشور افتخارآفرینی کردند.

استاندار ایلام گفت: در تیراندازی همان‌گونه که دقت و تکنولوژی اهمیت دارد، تمرکز و مهارت فرد تعیین‌کننده است؛ این موضوع الگویی برای زندگی جوانان است، چرا که موفقیت در هر عرصه‌ای نیازمند هدف‌گذاری درست، تمرکز و برنامه‌ریزی منظم است.

وی اضافه کرد: ورزش نه‌تنها نشاط اجتماعی ایجاد می‌کند، بلکه در تحقق سیاست‌های کلان کشور به‌ویژه در زمینه جوانی جمعیت نقش دارد و باید در جامعه نهادینه شود.

کرمی تصریح کرد: میزبانی المپیاد ملی تیراندازی دختران زیر ۱۵ سال کشور برای استان ایلام افتخار بزرگی است؛ این رویداد ظرفیت معرفی توانمندی‌ها و استعدادهای ورزش استان را فراهم کرد.

