مسیر ایلام-ملکشاهی تا ۲ سال آینده تعریض و بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی صبح پنجشنبه در بازدید از محور ملکشاهی به ایلام گفت: محور ارتباطی ایلام به ملکشاهی یکی از پرترددترین و حادثه‌خیزترین مسیرهای استان است که تردد روزانه مردم شهرستان ملکشاهی با جمعیتی بیش از ۲۵ هزار نفر از طریق این جاده انجام می‌شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی برای بهسازی این مسیر آغاز شد اما بخش‌هایی از آن به دلیل کمبود اعتبار نیمه‌تمام باقی مانده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام اظهار داشت: در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان، مصوبات مهمی برای شتاب در اجرای این پروژه تصویب شد که امیدها را برای رفع مشکلات این محور دوچندان کرده است.

رفیعی با اشاره به جزئیات عملیات اجرایی افزود: از مجموع مسیر، ۱۲ کیلومتر از فرودگاه ایلام تا تقاطع سه‌راهی ملکشاهی توسط شرکت ساخت در حال اجراست که ۴ کیلومتر از این مسیر پیش‌بینی می‌شود تا پیش از دهه فجر امسال به صورت چهارخطه مورد بهره‌برداری قرار گیرد. همچنین ۷ کیلومتر دیگر در مرحله برآورد شرکت ساخت قرار دارد

وی ادامه داد: از سه راهی ملکشاهی به سمت شهر ملکشاهی حدود ۳.۵ کیلومتر عملیات اجرایی در دست اقدام است و در **قطعه ملکشاهی به سمت مهران حدود ۷ کیلومتر از مسیر نیز در حال بهسازی است.

مدیرکل راه و شهرسازی تأکید کرد: در این طرح نقاط حادثه‌خیز حذف، مسیر تعریض و بهسازی، و علائم ایمنی و خط‌کشی‌های مسیر نصب خواهد شد.

به گفته رفیعی، مجموع اعتبار پروژه‌های محور ایلام – ملکشاهی در قالب چند قطعه به بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که تأمین آن از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری، اوراق مالی اسلامی و اعتبارات وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است.

وب تصریح کرد: در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، طرح بهسازی محور ایلام – ملکشاهی ظرف دو سال آینده تکمیل و تحویل خواهد شد.