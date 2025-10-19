به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسدروز صبح یکشنبه در دیدار با بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر جایگاه راهبردی این منطقه گفت: پایانه نفتی خارگ قلب تپنده صادرات نفت کشور است و کارکنان متعهد این مجموعه با همدلی و تلاش، نقش مهمی در پایداری جریان انرژی ملی ایفا میکنند.
وی افزود: شرکت پایانههای نفتی ایران علاوه بر انجام مأموریتهای عملیاتی، به مسئولیتهای اجتماعی خود پایبند است و ارتقای سطح خدمات و رفاه عمومی در جزیره خارگ را از اولویتهای مهم خود میداند. اسدروز همچنین از سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای محلی خواست تا با همراهی صنعت نفت، در مسیر توسعه پایدار جزیره مشارکت فعال داشته باشند.
لزوم استفاده از نیروهای بومی
نگهدار حسینپور، بخشدار ویژه خارگ با قدردانی از حمایتها و همکاریهای شرکت پایانههای نفتی ایران گفت: توجه این شرکت به حوزه آموزش و پرورش، تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران و استفاده از نیروهای بومی، جلوهای روشن از مسئولیتپذیری اجتماعی صنعت نفت است.
وی تصریح کرد: همکاری پایانههای نفتی ایران در بهبود زیرساختها و خدمات شهری، موجب افزایش رضایتمندی عمومی در جزیره شده است و انتظار میرود این روند سازنده در پروژههای آینده نیز تداوم یابد.
بخشدار ویژه خارگ در پایان با اشاره به ضرورت رفع برخی نیازهای اساسی جزیره، خواستار افزایش سهمیه آب بخش شهری خارگ شد و بر استمرار همکاریهای مؤثر شرکت پایانههای نفتی ایران در حوزههای اجتماعی و زیرساختی تأکید کرد
