به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور عصر دوشنبه در نشست کمیسیون اشتغال بخش ویژه خارگ اظهار کرد: جزیره خارگ از ظرفیت بالایی در حوزه منابع انسانی برخوردار است و بسیاری از جوانان بومی دارای مهارت و تخصص لازم برای فعالیت در بخشهای مختلف هستند.
وی افزود: انتظار میرود تمامی شرکتهای فعال در خارگ، به ویژه شرکتهای وابسته به صنعت نفت، در جذب نیروی انسانی، اولویت را به نیروهای بومی منطقه بدهند تا فرصتهای شغلی برای ساکنان جزیره بیش از پیش فراهم شود.
بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت حمایت از اشتغال پایدار گفت: توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی در گرو بهکارگیری نیروهای بومی است و این موضوع باید بهعنوان یک سیاست الزامآور در دستور کار همه دستگاهها قرار گیرد.
نظر شما