بخشدار خارگ: تقویت خدمات درمانی و پیشگیری در جزیره خارگ اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور ظهر شنبه در نشست با رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بوشهر با اشاره به ویژگی‌های خاص جغرافیایی و جمعیتی جزیره، تأکید کرد که برنامه‌ریزی دقیق و استمرار خدمات درمانی، نقش مهمی در حفظ سلامت ساکنان و کارکنان جزیره دارد.

وی گفت: پیشگیری مقدم بر درمان است و توسعه زیرساخت‌های پزشکی و خدمات به موقع می‌تواند وضعیت درمانی جزیره را همواره در سطح مطلوب نگه دارد.

بخشدار ویژه خارگ همچنین بر لزوم تقویت همکاری بین بخشی و حمایت دستگاه‌های مختلف در حوزه سلامت تأکید کرد و افزود: با هماهنگی تمامی نهادها و سازمان‌ها می‌توان برنامه‌های پیشگیرانه را توسعه داد و به بهبود سطح سلامت عمومی در جزیره کمک کرد.

حسین‌پور در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه و بهبود مستمر خدمات درمانی، اظهار داشت که با تلاش مستمر تمامی دستگاه‌ها، جزیره خارگ می‌تواند به الگویی برای ارائه خدمات درمانی مناسب در مناطق جزیره‌ای کشور تبدیل شود.