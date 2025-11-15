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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

بخشدار خارگ: تقویت خدمات درمانی و پیشگیری در جزیره خارگ اولویت است

بخشدار خارگ: تقویت خدمات درمانی و پیشگیری در جزیره خارگ اولویت است

خارگ- بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر اهمیت پیشگیری و توجه به شرایط جغرافیایی جزیره، خواستار استمرار و توسعه خدمات درمانی برای حفظ وضعیت مطلوب سلامت در خارگ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور ظهر شنبه در نشست با رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بوشهر با اشاره به ویژگی‌های خاص جغرافیایی و جمعیتی جزیره، تأکید کرد که برنامه‌ریزی دقیق و استمرار خدمات درمانی، نقش مهمی در حفظ سلامت ساکنان و کارکنان جزیره دارد.

وی گفت: پیشگیری مقدم بر درمان است و توسعه زیرساخت‌های پزشکی و خدمات به موقع می‌تواند وضعیت درمانی جزیره را همواره در سطح مطلوب نگه دارد.

بخشدار ویژه خارگ همچنین بر لزوم تقویت همکاری بین بخشی و حمایت دستگاه‌های مختلف در حوزه سلامت تأکید کرد و افزود: با هماهنگی تمامی نهادها و سازمان‌ها می‌توان برنامه‌های پیشگیرانه را توسعه داد و به بهبود سطح سلامت عمومی در جزیره کمک کرد.

حسین‌پور در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه و بهبود مستمر خدمات درمانی، اظهار داشت که با تلاش مستمر تمامی دستگاه‌ها، جزیره خارگ می‌تواند به الگویی برای ارائه خدمات درمانی مناسب در مناطق جزیره‌ای کشور تبدیل شود.

کد مطلب 6656657

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