کیفیت آب کاهش می یابد؟/یک ماه گذشت خبری از بارندگی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اولین ماه سال آبی جدید را پشت سر میگذاریم و بارندگی چندانی نداشتیم به طوری که ۲۱ استان هیچ بارندگی نداشتهاند و ۷ استان در حداقلی ترین شرایط به سر میبرند. ارتفاع کل ریزشهای جوی کشور از ابتدای سال آبی تا کنون ۱.۹ میلیمتر ثبت شده است. این میزان نسبت به میانگین درازمدت (۵.۶ میلیمتر) و همچنین نسبت به سال گذشته (۳.۹ میلیمتر)، کاهش محسوسی را نشان میدهد.
بررسیها حاکی است که ۲۸ استان کشور در وضعیت بسیار نامطلوب بارندگی قرار دارند؛ بهطوریکه در ۲۱ استان تاکنون هیچ بارندگی به ثبت نرسیده و ۷ استان دیگر نیز در حداقلترین سطح بارش قرار دارند.
در این میان، استان مازندران اگرچه کاهش بارش نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است، اما با ثبت ۳۱ میلیمتر بارندگی همچنان وضعیت بهتری دارد. پس از آن، استان گیلان در شرایط نرمال و مشابه سال گذشته قرار گرفته و استان گلستان تنها استانی است که از ابتدای سال آبی تا کنون شرایط نسبتاً مطلوبی را تجربه کرده است.
حال ناخوش سدها
بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد سدهای استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، خراسان جنوبی، زنجان، کرمان، فارس و مرکزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
کیفیت آب کاهش مییابد؟
از ابتدای مهرماه تا ۲۶ مهرماه، میزان ورودی به مخازن سدهای کشور تنها ۷۸۰ میلیون مترمکعب بوده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون مترمکعب بود که نشاندهنده کاهش ۳۹ درصدی ورودی سدهاست.
حجم خروجی سدها نیز با ثبت یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد کاهش یافته است، چرا که در مدت مشابه سال ۱۴۰۲، خروجی سدها به دو میلیارد و ۵۱۰ میلیون مترمکعب میرسید.
بر اساس آمار موجود، حجم آب فعلی در مخازن سدهای کشور ۱۷ میلیارد و ۶۶۰ میلیون مترمکعب است؛ این در حالی است که سال گذشته میزان ذخیره آب سدها ۲۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون مترمکعب بود، رقمی که حکایت از کاهش ۲۴ درصدی حجم ذخایر آبی دارد.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی شرکت منابع آب ایران، در حال حاضر تنها ۳۴ درصد از ظرفیت سدهای کشور پر است و ۶۶ درصد از مخازن خالی است و با توجه به اینکه بسیاری از سدهای کشور به حجم مرده نزدیک میشوند و یا رسیدهاند این نگرانی وجود دارد که آب کیفیت آب کاهش می باید. چرا که عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب نسبت به کاهش کیفیت آب تهران هشدار داده و گفته است باتوجه به رسیدن به حجم مرده سدها نیز کیفیت را به روشهای دیگر بالا میبریم. از تکنولوژیها و دستگاههای کمکی؛ یاری میگیریم که کیفیت هم تناسب پیدا نکند. همزمان فکرهایی اندیشیده شده است، کیفیت خط قرمز ماست. کیفیت چیزی است که مدام توسط نهادها و آزمایشگاههایی، چه ثابت و چه متغیر، پایش میشود. استثنایی هم ندارد. برای همه مناطق مورد توجه است.
