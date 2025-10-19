  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲

هشدار جدی به مصرف‌کنندگان غیرمجاز آب شرب در لرستان

خرم‌آباد- شرکت آب و فاضلاب استان لرستان اعلام کرد که با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب شرب، به ویژه کسانی که برای آبیاری باغ‌ها و مزارع اقدام می‌کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تأکید بر اهمیت رعایت قوانین مصرف آب شرب، هشدار داد که هرگونه استفاده غیرمجاز از آب شرب، علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین آب شهروندان، مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: استفاده از آب شرب شهری برای آبیاری باغ‌ها و مزارع، علاوه بر مصرف غیرمجاز، باعث کاهش فشار آب و ایجاد مشکلات شبکه توزیع می‌شود و با این افراد به شدت برخورد خواهد شد و پرونده آنها به مراجع قضائی ارجاع می‌شود.

شرکت آب و فاضلاب استان لرستان از تمامی شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب، در تأمین پایدار منابع آبی همکاری کنند.

