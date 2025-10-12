افت شدید ورودی سدها در آغاز سال آبی جدید؛ ۲۸ استان بدون بارندگی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی در ابتدای سال آبی جدید قرار داریم که برخلاف پیش‌بینی‌ها، پس از پنج سال خشکسالی، هنوز نشانه‌ای از «ترسالی» مشاهده نمی‌شود. از ابتدای مهرماه تا ۱۹ مهرماه، میزان ورودی به مخازن سدهای کشور تنها ۵۴ میلیون مترمکعب بوده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۹۹ میلیون مترمکعب بود که نشان‌دهنده کاهش ۴۵ درصدی ورودی سدهاست.

حجم خروجی سدها نیز با ثبت یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد کاهش یافته است، چرا که در مدت مشابه سال ۱۴۰۲، خروجی سدها به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسید.

بر اساس آمار موجود، حجم آب فعلی در مخازن سدهای کشور ۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب است؛ این در حالی است که سال گذشته میزان ذخیره آب سدها ۲۳ میلیارد و ۶۱۰ میلیون مترمکعب بود، رقمی که حکایت از کاهش ۲۴ درصدی حجم ذخایر آبی دارد.

در حال حاضر، تنها ۳۴ درصد از ظرفیت سدهای کشور پر است و ۶۶ درصد از مخازن خالی گزارش شده است.

کدام سدها وضعیت نامطلوبی دارند؟

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد سدهای استان‌های تهران، خراسان رضوی، قم، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، خراسان جنوبی، زنجان، کرمان، فارس و مرکزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

وضعیت بارندگی در کشور

ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور از ابتدای سال آبی تا کنون ۱.۶ میلی‌متر ثبت شده است. این میزان نسبت به میانگین درازمدت (۳.۹ میلی‌متر) و همچنین نسبت به سال گذشته (۳.۶ میلی‌متر)، کاهش محسوسی را نشان می‌دهد.

بررسی‌ها حاکی است که ۲۸ استان کشور در وضعیت بسیار نامطلوب بارندگی قرار دارند؛ به‌طوری‌که در ۲۱ استان تاکنون هیچ بارندگی به ثبت نرسیده و ۷ استان دیگر نیز در حداقل‌ترین سطح بارش قرار دارند.

در این میان، استان مازندران اگرچه کاهش بارش نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است، اما با ثبت ۳۱ میلی‌متر بارندگی همچنان وضعیت بهتری دارد. پس از آن، استان گیلان در شرایط نرمال و مشابه سال گذشته قرار گرفته و استان گلستان تنها استانی است که از ابتدای سال آبی تا کنون شرایط نسبتاً مطلوبی را تجربه کرده است.

به گزارش مهر، تداوم پنج سال خشکسالی متوالی و اکنون آغاز پاییز خشک ششم، موجب وخامت وضعیت منابع آبی کشور شده است؛ تا جایی که بیش از ۲۸ استان عملاً بدون بارش قابل‌توجه سال آبی جدید را آغاز کرده‌اند.