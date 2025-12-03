به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، در نشست حاشیهای بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب اظهار داشت پیشبینیهای کمبارشی برای پاییز امسال بهطور کامل محقق شده است. او گفت اگرچه در روزهای اخیر شاهد بارشهایی بودیم، اما این بارندگیها توان جبران کمبارشی مزمن و انباشته ناشی از چند سال خشکسالی را ندارد.
وی افزود تا دهم آذرماه مجموع بارش کشور ۵.۸ میلیمتر ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت ۸۵ درصد عقبماندگی نشان میدهد. بزرگزاده گفت بارش ۱.۵ میلیمتری اخیر تنها تغییرات جزئی در ورودی سدها ایجاد کرده و این افزایش ورودی در سد لتیان محسوستر بوده است.
سخنگوی صنعت آب تأکید کرد هر میزان بارندگی میتواند شرایط منابع آبی را بهبود بخشد، بهویژه زمانی که به روانآب مؤثر تبدیل شود. او خاطرنشان کرد میزان بارندگی در تهران ۹۷ درصد کمتر از شرایط نرمال است.
وی گفت در حال حاضر مجموع ذخایر سدهای تهران تنها ۹ درصد معادل ۱۷۰ میلیون مترمکعب است که بخشی از آن نیز رسوب محسوب میشود. به گفته او، ذخایر سدهای تهران نسبت به سال گذشته ۲۱۰ میلیون مترمکعب کاهش دارد.
بزرگزاده با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف ادامه داد: با توجه به شرایط بارندگی، چارهای جز مدیریت مصرف نداریم و اکنون در تهران به استحصال آب از احجام مرده سدها رسیدهایم.
وی با اشاره به اینکه بارشهای یکیدو روز گذشته نیز در حدی نیست که بتواند کمبارشی مزمن چند سال اخیر را جبران کند، افزود: ورودی به سدها تنها حدود یک و نیم میلیون مترمکعب افزایش داشته و این مقدار پاسخگوی شرایط دشوار کشور نیست.
وی با تأکید بر اینکه هر بارشی برای مدیریت منابع آب مفید نیست، توضیح داد: بارشهای یک تا دو میلیمتری شاید آلودگی هوا را کم کند، اما برای تولید رواناب، تغذیه آبخوانها و تأمین آب شرب عملاً کمکی نمیکند.
بزرگزاده افزود: از ابتدای سال آبی، ورودی کل مخازن کشور ۲.۳۸ میلیارد مترمکعب بوده، در حالی که پارسال حدود ۴ میلیارد مترمکعب بود؛ یعنی کاهش ۴۰ درصدی. حجم فعلی ذخایر سدهای کشور ۱۶.۶ میلیارد مترمکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد عقبماندگی دارد.
سخنگوی صنعت آب کشور در پایان با درخواست همراهی رسانهها گفت: ادبیات وزارت نیرو ادبیات کمکخواهی و همراهیطلبی است. مدیریت آب بدون همکاری مردم و اطلاعرسانی دقیق رسانهها ممکن نیست.
