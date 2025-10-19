  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۷

کریدور ریلی چابهار - زاهدان؛ بی‌سابقه‌ترین پروژه ۳۰ سال اخیر کشور

کریدور ریلی چابهار - زاهدان؛ بی‌سابقه‌ترین پروژه ۳۰ سال اخیر کشور

زاهدان - کریدور ریلی چابهار - زاهدان به عنوان بی‌سابقه‌ترین پروژه توسعه زیرساختی در ۳۰ سال گذشته است که نقش کلیدی در اتصال بندر شهید بهشتی به شبکه ریلی کشور و آسیای میانه و اوراسیا را دارد.

«مجید نوذری نژاد» سرپرست حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه در سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت پروژه راه آهن استراتژیک چابهار - زاهدان، این طرح ملی را بی‌سابقه‌ترین پروژه توسعه زیرساخت‌های کشور در ۳۰ سال گذشته معرفی کرد.

نوذری نژاد با اشاره به اهمیت این خط آهن ۶۳۴ کیلومتری به ارزش روز بیش از یک و نیم میلیارد دلاری، تأکید کرد: این پروژه محور توسعه ریلی جنوب شرق است و نقش کلیدی در اتصال بندر شهید بهشتی به شبکه ریلی کشور و کشورهای آسیای میانه و اوراسیا دارد.

وی گفت: در اجرای این طرح عظیم، ۴۰ دستگاه تونل جمعاً به طول ۱۷ کیلومتر و همچنین ۲۰ کیلومتر پل از نوع پل‌های خاص احداث شده است.

سرپرست حوزه طرح‌ها اعلام کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه به حدود ۸۴ درصد رسیده است.

وی با اشاره به شتاب چشمگیر در عملیات اجرایی افزود: فقط در یک سال گذشته، بیش از ۱۸۵ کیلومتر ریل‌گذاری در این مسیر انجام شده و بر اساس برنامه‌ریزی، ریل‌گذاری کامل تا انتهای سال ۱۴۰۴ به پایان خواهد رسید.

نوذری نژاد در پایان، مزایای اقتصادی و اجتماعی پروژه را مهم خواند و افزود: این طرح تاکنون موجب اشتغال‌زایی حدود ۵۴۰۰ نفر شده که خوشبختانه ۷۰ درصد این افراد را بومیان سیستان و بلوچستان تشکیل می‌دهند.

کد خبر 6626809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها