خبرگزاری مهر، گروه استانها، یوسف برادران مهر: استان سیستان و بلوچستان، سرزمین هزاران رنگ و فرهنگ، گنجینهای کمنظیر از ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و تفریحی است که بخش عمدهای از آن برای مردم سایر نقاط کشور و جهان همچنان ناشناخته باقی مانده است. در حالی که سواحل مکران، کوههای مریخی، قلعههای باستانی و تنوع فرهنگی اقوام بلوچ و سیستانی، پتانسیلی عظیم برای توسعه گردشگری و سرمایهگذاری فراهم کرده، متأسفانه تصویر قالبی که سالها از این استان به بیرون مخابره شده، به شدت تحتتأثیر پدیدههایی چون خشونت، قاچاق و ناامنی قرار گرفته است.
این تصویر بزرگنمایی شده، فرسنگها با واقعیتهای موجود مناطق استان فاصله دارد و مانعی جدی بر سر راه معرفی زیباییها و ظرفیتهای حقیقی آن و در نتیجه سرمایه گذاری در این استان ایجاد کرده است. از این رو، امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است تا هنرمندان و فعالان حوزه رسانه، اعم از بومی و کشوری، نقش خود را به عنوان سفیران واقعیت ایفا کنند.
تولیدات رسانهای هدفمند و بهویژه ابزارهای بصری مانند عکاسی، قدرتی بی بدیل در بازسازی چهره استان دارند. برگزاری رویدادهایی نظیر جشنوارههای عکاسی و اردوهای هنری با حضور عکاسان حرفهای از سراسر کشور، نه تنها فرصتی برای ثبت و نشر زیباییهای بکر سیستان و بلوچستان فراهم میکند، بلکه از طریق مشاهده مستقیم واقعیت توسط هنرمندان، تصویر استان را بازسازی کرده و حقایق موجود در زمینه فرهنگ، زندگی و امنیت را آنطور که هست، به مخاطب عرضه میدارد.
نقش مهم تولیدات رسانهای در نشان دادن چهره واقعی سیستان و بلوچستان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه معرفی ظرفیتهای استان، نگاه ما بر روایت و نشان دادن چهره واقعی استان متمرکز است.
عبدالسلام بلوچزاده، افزود: تولیدات رسانهای به ویژه عکس، ابزاری است که میتواند در این راستا حرکت کند و چهره واقعی استان سیستان و بلوچستان را نمایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: ما با حمایت از رویدادهایی چون جشنوارههای عکاسی که عکاسان از سراسر کشور در آن شرکت میکنند و به عکسبرداری در مناطق مختلف استان میپردازند، تلاش میکنیم تا این چهره واقعی را به درستی معرفی کنیم. اخیراً جشنواره ملی عکس نگاران با همین هدف و رویکرد با حضور عکاسانی از سراسر کشور در استان برگزار شد.
وی تصریح کرد: موضوعات تولیدات رسانهای باید متنوع باشد و شامل بخشهای اصلی و فرعی مختلفی چون طبیعت، محیط زیست و دستاوردهای آبادانی و توسعه باشد تا متناسب با اقتضائات روز، تمام پتانسیلهای استان دیده شود.
ضرورت معرفی سیستان و بلوچستان از زوایای مختلف برای توسعه استان
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اهمیت شناساندن و معرفی استان، باید آن را از زوایای مختلف معرفی کنیم که ابزارهای گوناگونی برای این کار وجود دارد.
علیرضا شهرکی، خاطرنشان کرد: اما آنچه که عکس میتواند به ما کمک کند، به نظرم بینظیر است. عکس در سکوت و در زاویهای که ثبت میکند، برای معرفی استانی با این ظرفیتهای عظیم، بسیار با اهمیت است.
ضرورت شکل گیری دبیرخانه دائمی ملی جشنواره عکس در سیستان و بلوچستان
معاون استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: نگاه راهبردی برای توسعه استان، این است که تمام ظرفیتهای استان باید دیده شده و توسعه پیدا کند.
وی تأکید کرد: برای تداوم معرفی و دیده شدن این ظرفیتها، نیاز است که ساختارهای دائمی مانند یک دبیرخانه ملی در استان شکل بگیرد تا این کار بدون وقفه در سالهای آینده ادامه یابد.
عکاس استان مرکزی: سیستان و بلوچستان برای عکاسان سرزمینی اعجازانگیز است
علی اصغر یوسفی، یکی از عکاسان استان مرکزی که اخیراً به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده بود، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افتخار این را داشتم که در سرزمین زیبای سیستان و بلوچستان عکاسی کنم.
وی افزود: این استان، سرزمینی اعجازانگیز است که به نظر من سرزمین رنگ، فرهنگ و جغرافیا است.
وی خاطرنشان کرد: این منطقه انگیزهبخش است و همیشه موضوعاتی برای غافلگیری ما عکاسان دارد و من توانستم عکسهای بسیار خوبی ثبت کنم.
یوسفی تأکید کرد: برگزاری تورهای عکاسی و استفاده از ابزارهای بصری، تأثیر بسزایی در معرفی فرهنگ اصیل، اقلیمی و اجتماعی سیستان و بلوچستان در ایران و حتی جهان دارد.
وی تصریح کرد: این اقدامات میتواند ظرایفی را نشان دهد که تا به حال مغفول مانده و نادیده گرفته شده است.
