سیستان وبلوچستان؛ سرزمین شگفتی‌ها در انتظار قاب دوربین ها

زاهدان - سیستان و بلوچستان با وجود ظرفیت‌های عظیم، قربانی کلیشه‌های منفی شده که برای معرفی چهره واقعی آن، حمایت از تولیدات رسانه‌ای ضروری است تا با ثبت واقعیت‌ها، تصویر استان بازسازی شود.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، یوسف برادران مهر:  استان سیستان و بلوچستان، سرزمین هزاران رنگ و فرهنگ، گنجینه‌ای کم‌نظیر از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و تفریحی است که بخش عمده‌ای از آن برای مردم سایر نقاط کشور و جهان همچنان ناشناخته باقی مانده است. در حالی که سواحل مکران، کوه‌های مریخی، قلعه‌های باستانی و تنوع فرهنگی اقوام بلوچ و سیستانی، پتانسیلی عظیم برای توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری فراهم کرده، متأسفانه تصویر قالبی که سال‌ها از این استان به بیرون مخابره شده، به شدت تحت‌تأثیر پدیده‌هایی چون خشونت، قاچاق و ناامنی قرار گرفته است.

این تصویر بزرگ‌نمایی شده، فرسنگ‌ها با واقعیت‌های موجود مناطق استان فاصله دارد و مانعی جدی بر سر راه معرفی زیبایی‌ها و ظرفیت‌های حقیقی آن و در نتیجه سرمایه گذاری در این استان ایجاد کرده است. از این رو، امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است تا هنرمندان و فعالان حوزه رسانه، اعم از بومی و کشوری، نقش خود را به عنوان سفیران واقعیت ایفا کنند.

تولیدات رسانه‌ای هدفمند و به‌ویژه ابزارهای بصری مانند عکاسی، قدرتی بی بدیل در بازسازی چهره استان دارند. برگزاری رویدادهایی نظیر جشنواره‌های عکاسی و اردوهای هنری با حضور عکاسان حرفه‌ای از سراسر کشور، نه تنها فرصتی برای ثبت و نشر زیبایی‌های بکر سیستان و بلوچستان فراهم می‌کند، بلکه از طریق مشاهده مستقیم واقعیت توسط هنرمندان، تصویر استان را بازسازی کرده و حقایق موجود در زمینه فرهنگ، زندگی و امنیت را آن‌طور که هست، به مخاطب عرضه می‌دارد.

نقش مهم تولیدات رسانه‌ای در نشان دادن چهره واقعی سیستان و بلوچستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه معرفی ظرفیت‌های استان، نگاه ما بر روایت و نشان دادن چهره واقعی استان متمرکز است.

عبدالسلام بلوچ‌زاده، افزود: تولیدات رسانه‌ای به ویژه عکس، ابزاری است که می‌تواند در این راستا حرکت کند و چهره واقعی استان سیستان و بلوچستان را نمایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: ما با حمایت از رویدادهایی چون جشنواره‌های عکاسی که عکاسان از سراسر کشور در آن شرکت می‌کنند و به عکس‌برداری در مناطق مختلف استان می‌پردازند، تلاش می‌کنیم تا این چهره واقعی را به درستی معرفی کنیم. اخیراً جشنواره ملی عکس نگاران با همین هدف و رویکرد با حضور عکاسانی از سراسر کشور در استان برگزار شد.

وی تصریح کرد: موضوعات تولیدات رسانه‌ای باید متنوع باشد و شامل بخش‌های اصلی و فرعی مختلفی چون طبیعت، محیط زیست و دستاوردهای آبادانی و توسعه باشد تا متناسب با اقتضائات روز، تمام پتانسیل‌های استان دیده شود.

ضرورت معرفی سیستان و بلوچستان از زوایای مختلف برای توسعه استان

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اهمیت شناساندن و معرفی استان، باید آن را از زوایای مختلف معرفی کنیم که ابزارهای گوناگونی برای این کار وجود دارد.

علیرضا شهرکی، خاطرنشان کرد: اما آنچه که عکس می‌تواند به ما کمک کند، به نظرم بی‌نظیر است. عکس در سکوت و در زاویه‌ای که ثبت می‌کند، برای معرفی استانی با این ظرفیت‌های عظیم، بسیار با اهمیت است.

ضرورت شکل گیری دبیرخانه دائمی ملی جشنواره عکس در سیستان و بلوچستان

معاون استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: نگاه راهبردی برای توسعه استان، این است که تمام ظرفیت‌های استان باید دیده شده و توسعه پیدا کند.

وی تأکید کرد: برای تداوم معرفی و دیده شدن این ظرفیت‌ها، نیاز است که ساختارهای دائمی مانند یک دبیرخانه ملی در استان شکل بگیرد تا این کار بدون وقفه در سال‌های آینده ادامه یابد.

عکاس استان مرکزی: سیستان و بلوچستان برای عکاسان سرزمینی اعجازانگیز است

علی اصغر یوسفی، یکی از عکاسان استان مرکزی که اخیراً به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده بود، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افتخار این را داشتم که در سرزمین زیبای سیستان و بلوچستان عکاسی کنم.

وی افزود: این استان، سرزمینی اعجازانگیز است که به نظر من سرزمین رنگ، فرهنگ و جغرافیا است.

وی خاطرنشان کرد: این منطقه انگیزه‌بخش است و همیشه موضوعاتی برای غافلگیری ما عکاسان دارد و من توانستم عکس‌های بسیار خوبی ثبت کنم.

یوسفی تأکید کرد: برگزاری تورهای عکاسی و استفاده از ابزارهای بصری، تأثیر بسزایی در معرفی فرهنگ اصیل، اقلیمی و اجتماعی سیستان و بلوچستان در ایران و حتی جهان دارد.

وی تصریح کرد: این اقدامات می‌تواند ظرایفی را نشان دهد که تا به حال مغفول مانده و نادیده گرفته شده است.

