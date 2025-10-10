اکبری: کریدور ریلی چابهار - زاهدان به پیشرفت ۸۴ درصدی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاء الله اکبری گفت: بیش از ۱۸۵ کیلومتر ریلگذاری در یک سال گذشته در راهآهن زاهدان- چابهار انجام شده است که نشاندهنده عزم جدی دولت برای تکمیل این پروژه و اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به روند سریع اجرای راهآهن چابهار-زاهدان تصریح کرد: این پروژه عظیم و استراتژیک امروز به ایستگاههای پایانی خود نزدیک میشود و با پیشرفت فیزیکی ۸۴ درصدی، چشماندازی روشن از تکمیل این مسیر حیاتی داریم.
وی افزود: احداث این خط ریلی نه تنها به گشایش دروازههای جدیدی برای توسعه و ترانزیت منطقهای منجر خواهد شد، بلکه فرصتی برای تقویت موقعیت ژئواکونومیک سیستان و بلوچستان در سطح ملی نیز ایجاد خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان ابراز داشت: این پروژه نه تنها زیرساختهای حملونقل استان را به شدت متحول خواهد کرد، بلکه موجب رونق تجارت مرزی، تسهیل جابهجایی کالا و همچنین تقویت موقعیت بندر چابهار به عنوان یک مرکز تجاری و ترانزیتی مهم در منطقه خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین این پروژه با تکمیل خود نه تنها ظرفیتهای حملونقل و تجاری کشور را تقویت خواهد کرد بلکه به کشور این امکان را میدهد که بهعنوان یک هاب ترانزیتی در سطح منطقهای و جهانی مطرح شود بهویژه در زمانی که توجه جهانی به ترانزیت کالا از مسیرهای جدید به شدت افزایش یافته است.
