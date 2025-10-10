  1. استانها
اکبری: کریدور ریلی چابهار - زاهدان به پیشرفت ۸۴ درصدی رسید

زاهدان - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: پروژه راه آهن چابهار - زاهدان با پیشرفت فیزیکی ۸۴ درصدی به ایستگاه پایانی خود نزدیک می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاء الله اکبری گفت: بیش از ۱۸۵ کیلومتر ریل‌گذاری در یک سال گذشته در راه‌آهن زاهدان- چابهار انجام شده است که نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تکمیل این پروژه و اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به روند سریع اجرای راه‌آهن چابهار-زاهدان تصریح کرد: این پروژه عظیم و استراتژیک امروز به ایستگاه‌های پایانی خود نزدیک می‌شود و با پیشرفت فیزیکی ۸۴ درصدی، چشم‌اندازی روشن از تکمیل این مسیر حیاتی داریم.

وی افزود: احداث این خط ریلی نه تنها به گشایش دروازه‌های جدیدی برای توسعه و ترانزیت منطقه‌ای منجر خواهد شد، بلکه فرصتی برای تقویت موقعیت ژئواکونومیک سیستان و بلوچستان در سطح ملی نیز ایجاد خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان ابراز داشت: این پروژه نه تنها زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان را به شدت متحول خواهد کرد، بلکه موجب رونق تجارت مرزی، تسهیل جابه‌جایی کالا و همچنین تقویت موقعیت بندر چابهار به عنوان یک مرکز تجاری و ترانزیتی مهم در منطقه خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین این پروژه با تکمیل خود نه تنها ظرفیت‌های حمل‌ونقل و تجاری کشور را تقویت خواهد کرد بلکه به کشور این امکان را می‌دهد که به‌عنوان یک هاب ترانزیتی در سطح منطقه‌ای و جهانی مطرح شود به‌ویژه در زمانی که توجه جهانی به ترانزیت کالا از مسیرهای جدید به شدت افزایش یافته است.

    اریا IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بجا این کار خط ریلی زاهدان پاکستان درست کنین که یا زیر ماسه هر روز مدفون میشه یا هر هفته قطار از خط خارج میشه ،هر چیزی یه عمری داره دست برداریم از این خط قدیمی یه خورده هزینه کنید بد نیست ،راه آهن که فقط کاسبی نیست ،چیزی به نام زیر ساخت و تعمیر و جایگزینی هم داره ،

