باقری: ۳۱ هزار خودرو حمل و نقل سنگین به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باقری صبح یکشنبه در جمع خبرنگارارن گفت: در نیمه نخست سال جاری، تعداد ۳۱ هزار و ۳۴۵ دستگاه ناوگان حمل و نقل سنگین به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۷ درصدی داشته است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: از مجموع این تعداد، ۲۳ هزار و ۹۲۴ دستگاه موفق به کسب تاییدیه معاینه فنی شده‌اند و ۷ هزار و ۵۸۴ دستگاه به دلیل نقص‌های فنی رد شدند.

باقری با بیان اینکه در حال حاضر ۵ مرکز فعال معاینه فنی در شمال استان فعالیت دارند، افزود: این مراکز در شهرستان‌های زابل، زاهدان (با دو مرکز)، خاش و سراوان مستقر هستند و خدمات معاینه فنی را به ناوگان حمل و نقل عمومی ارائه می‌دهند.

وی در پایان تاکید کرد: افزایش مراجعه ناوگان به مراکز معاینه فنی، گامی مؤثر در ارتقای ایمنی و سلامت حمل و نقل عمومی و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شود.