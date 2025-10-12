اکبری: ۳۲ هزار میلیارد برای ساخت راه آهن چابهار - زاهدان اختصاص یافت

عطاء اله اکبری در گفت و گو با خبرنگار مهر از تخصیص ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به ساخت راه آهن زاهدان- چابهار خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت این پروژه کلان عمرانی کشور، ۲۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبار تنها در ۱۲ ماه گذشته تخصیص یافته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس آخرین ارزیابی‌های انجام شده این پروژه حدفاصل چابهار تا نیکشهر با توجه به تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی دقیق اکنون به ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دست یافته است.

وی ادامه داد: همچنین دو بخش مهم دیگر این پروژه یعنی نیکشهر تا ایرانشهر با ۶۱ درصد پیشرفت و ایرانشهر تا خاش با ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است.

اکبری تاکید کرد: این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اولویت دولت در راستای تسهیل حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌های جنوب شرق بی وقفه در حال اجراست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت ویژه این پروژه‌ها برای توسعه اقتصادی منطقه گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تا به امروز قابل‌توجه بوده و بر اساس برنامه‌زمانبندی هفتگی، پیگیری‌های مستمر برای تسریع در روند اجرایی این پروژه‌ها ادامه دارد، چرا که هدف تکمیل این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای تعیین‌شده بر این اساس است.

وی ابراز داشت: اجرای این پروژه‌ها نه تنها به رشد اقتصادی استان کمک خواهد کرد بلکه در ایجاد ظرفیت‌های جدید در صنعت حمل‌ونقل کشور و توسعه بندر چابهار نیز نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.