حزب الله: تکیه به دیگران برای حمایت از لبنان توهمی بیش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه النشره، محمد رعد، رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان وابسته به حزب الله لبنان، در مراسم بزرگداشت شهدای دفاع مدنی گفت که دشمن صهیونیستی فجیع‌ترین اشکال نسل‌کشی را در غزه و لبنان از طریق کشتار، تخریب، گرسنگی دادن و هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، ساختمان‌های مسکونی و مراکز پرجمعیت انجام داده است.

وی ابراز داشت که ارتش اسرائیل بیش از ۴ هزار مورد نقض زمینی، هوایی و دریایی از زمان امضای توافق توقف تنش در لبنان مرتکب شده است.

رعد تاکید کرد که این رفتار تجاوزکارانه و وحشیانه دیر یا زود پیامدهای منفی برای خود این رژیم خواهد داشت، از جمله اینکه از هم اکنون تصویر این رژیم حتی در میان ملت‌های غربی که در بستر تاریخ حامی کشورهای اشغالگر بوده‌اند، منفور و منزوی شده است.

رعد تاکید کرد که آزادی و حاکمیت دو عنصر اساسی برای هر کشوری است که با اراده، آگاهی، ایمان و پایبندی مردمش به ارزش‌های اخلاقی و کرامت انسانی به دست می‌آیند.

وی مقاومت را عالی‌ترین مراتب بیان این آگاهی و یک حق انسانی دانست که نیازی به مشروعیت از کسی ندارد، زیرا یک عمل دفاعی است که از اراده ملی سرچشمه می‌گیرد و از تسلیم شدن در برابر اشغال و تن دادن به پروژه‌های آن خودداری می‌کند.

این عضو ارشد حزب الله خاطرنشان کرد که مقاومت در لبنان نیرویی برای حمایت از جامعه و دولت است و باری بر دوش آنها نیست، زیرا تجربه ثابت کرده است که تکیه لبنان بر دوستی‌های خارجی برای حفاظت از وطن یک توهم بوده و تمامیت کشور با تسلیم شدن در برابر دیگران و تحقق منافع آنها تأمین نمی‌شود، بلکه با عمل به اراده ملی آزاد به دست می‌آید.