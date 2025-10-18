شهادت یک لبنانی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله پهپادی رژیم اشغالگر قدس به جنوب لبنان، یک شهروند این کشور شهید شده است.

مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در جریان حمله دشمن اسرائیلی به شهرک دیرکیفیا در منطقه صور لبنان یک نفر به شهادت رسید.

حمله به جنوب لبنان و نقض مکرر آتش بس به رویه روزانه این رژیم تبدیل شده است.

گفتنی است که در جریان حمله چند روز قبل رژیم صهیونیستی به منطقه المصیلح در جنوب لبنان بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات راه‌سازی و ساختمان‌سازی از جمله بولدوزر و بیل مکانیکی منهدم شد.