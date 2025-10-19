رزمایش تحریک آمیز ارتش رژیم صهیونیستی در مرزهای لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک رزمایش نظامی گسترده از امروز تا پنجشنبه آینده در منطقه الجلیل در امتداد مرز با لبنان برگزار می‌کند.

آوی اشکناری خبرنگار نظامی روزنامه صهیونیستی معاریو در این رابطه گزارش داد که ارتش امروز بزرگ‌ترین رزمایش تیپ‌های خود از زمان عملیات هفتم کتبر را در طول مرزهای لبنان برگزار می‌کند.

وی در عین حال با انتقاد از این عملیات نوشت که برگزاری این رزمایش کافی نیست، بلکه ارتش اسرائیل باید بازدارندگی خود را در ذهن حزب الله نهادینه کند که همچنان به بازسازی توانمندی‌های خود در چندین جبهه ادامه می‌دهد.