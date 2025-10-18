به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در گفتگو با المیادین در توصیف زمان شنیدن خبر شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل سابق حزب الله لبنان گفت: آن لحظه به طرز وصف ناپذیری تکان دهنده بود و ما مانند کسانی بودیم که مجبور به فرود اضطراری از فضا شده‌اند.

رعد تأکید کرد که در لحظات حمله موشکی، سوال در مورد احتمال شهادت سید نصرالله برای ساعت‌ها بی پاسخ ماند. او ما را عادت داده بود که خبر شهادت هیچ کسی را اعلام نکنیم، مگر اینکه خود مطمئن شویم، لذا مدتی طول کشید تا به حقیقت تلخ و دردناک برسیم.

نصرالله دغدغه تمام امت را داشت

رعد ابراز داشت که فقدان شهید سید حسن نصرالله بسیار عظیم بود، زیرا او دغدغه یک امت را بر دوش می‌کشید که و نگرانی بزرگ‌ترین آرمان این امت، یعنی آرمان فلسطین را داشت.

محمد رعد افزود: ما از اینکه او را در آن لحظه از دست دادیم شوکه شدیم، اما در آن زمان گفتم که او لحظه مناسب را برای رفتن را انتخاب کرد؛ زیرا برایش سخت بود که اشک مظلوم، ستم دیده یا تحت ستم را ببیند، بدون اینکه بتواند کاری در قبال آن انجام دهد.

این عضو ارشد حزب الله خاطرنشان کرد که اشغالگران صهیونیست می‌خواستند لحظه شهادت سید حسن نصرالله پایان حزب الله و لحظه شکست مقاومت اسلامی در لبنان باشد. هدف قرار دادن سید در واقع حمله به تمام حزب الله بود و این موضوع کاملاً واضح بود.

رعد با اشاره به اینکه «حزب الله از همان ابتدا، پس از طوفان الاقصی، متوجه شد که این جنگ قاطع، بحرانی و سخت خواهد بود.» افزود: این را از طریق رصدهای خود نسبت به آمادگی دشمن و اطلاعات خود در مورد پیشروی‌های دشمن و استفاده از توصیه‌های کمیته وینوگراد و همچنین مشارکت غرب بویژه آمریکا در این جنگ متوجه شدیم.

پشتیبانی از غزه جزو صحیح ترین تصمیمات حزب الله بود

به گفته رعد، جبهه پشتیبانی از غزه که مقاومت اسلامی در لبنان به آن پایبند بود، برای این بود که جهان بداند که کوتاهی در قبال غزه و فلسطین به تمام پایتخت‌های منطقه و تمام نیروهایی که ادعای آزادی می‌کنند، سرایت خواهد کرد.

وی افزود که حزب الله می‌دانست که به عنوان یک عضو محور مقاومت، حتی اگر در جبهه دیگری در کنار غزه باشد، دشمن به او حمله خواهد کرد.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت تأکید کرد که پشتیبانی از غزه جزو صحیح ترین تصمیماتی بود که حزب الله گرفت، زیرا تحت هر هزینه‌ای یک پیروزی برای بشریت، آزادی، انسانیت، ملی گرایی و قومیت گرایی بود.

دشمن تصور می‌کرد با شهادت نصرالله، حزب الله به پایان می‌رسد

وی ابراز داشت که مقاومت کاملاً با هویت، اعتقادات، تعهدات اصولی و اصول ثابت خود هماهنگ بوده و بالاترین سطح اعتبار را در پیروزی برای این آرمان به کار گرفت.

به گفته رعد، کوتاهی کنندگان و سست عنصران باید به خاطر کوتاهی و سستی خود در قبال غزه، در مواجهه با وحشیانه ترین تجاوز جنایتکارانه تروریستی سرزنش شوند.

وی با اشاره به اینکه دشمن صهیونیستی پس از انفجار پیجرها و شهادت سید حسن نصرالله تصور می‌کرد که حزب الله به پایان رسیده است، گفت که دشمن صهیونیستی با استحکام مواضع حزب الله و بسیج عمومی آنها در محورهای نبرد غافلگیر شد.

عامل اصلی انسجام در حزب الله

به گفته رعد، آنچه به انسجام حزب کمک کرد، عقیده ولایی است که متعهد به مبانی است. تعامل مثبت با رهبری در رأس این پایبندی قرار دارد، و این رهبری بیانگر این مبدأ و این اصول ثابت است و الگویی در اجرا ارائه می‌دهد.

وی در تشریح عامل انسجام حزب الله افزود: این حزب نمی‌تواند شکست بخورد، انسجام حرف اول را می‌زد… هر فردی در حزب از همان لحظه اول که احساس کرد حزب اکنون بدون دبیرکل است، وظیفه خود را می‌دانست.

محمد رعد با تاکید بر اینکه حزب‌الله در آن زمان ضربه سختی خورد، ادامه داد که این حزب تا حد زیادی از آن ضربه بهبود یافت. حزب الله خود را ترمیم کرد، جای خالی‌ها را به سرعت حتی در طول جنگ پر کرد، ابتدا یک دبیرکل و سپس یک دبیرکل دیگر را در عرض یک هفته یا ده روز انتخاب کرد، و این کاری است که حتی کشورها یا ارتش‌ها نمی‌توانند انجام دهند.

وی ادامه داد که مردم نیز محبت، دلسوزی و پایبندی خود را به مقاومت نشان دادند. به گفته او اساس همه این‌ها عقیده، و ایمان به عدالت و توانایی رهبری و توانایی حزب الله در تربیت شاگردان برجسته برای این رهبری نمونه است.

رعد با اشاره به اینکه حزب الله بهای پایبندی به ائتلاف‌های خود را می‌پردازد، گفت که هر ائتلاف یا شراکت، منفعتی را محقق می‌کند. حزب‌الله در ائتلاف‌ها و روابط خود، از منافع آنی فراتر می‌رود تا منافع ملی بزرگ را محقق کند که این امر استحکام ائتلاف یا شراکت را تقویت می‌کند.

رعد به عامل دیگری اشاره کرد که بر ائتلاف‌های حزب‌الله با سایر احزاب لبنانی حاکم است که همان عامل شفافیت است. رعد گفت: ما وقتی می‌خواهیم با دیگری توافق کنیم، چیزی را پنهان نمی‌کنیم و چیزی را در دل نداریم که به او نگوییم.

وی عامل سوم بقای ائتلاف‌های حزب الله را «صداقت در تعهد» دانست و افزود: هیچ متحدی از ما به دلیل عدم صداقت شکایت نکرده است.

حزب الله در مرحله صبر استراتژیک قرار دارد

محمد رعد تاکید کرد که تعهد حزب‌الله به مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی و مقابله با آن همچنان پابرجاست، حتی اگر برخی بخواهند مشروعیت آن را زیر سوال ببرند، زیرا آنها محاسبات منطقه‌ای، سیاسی و منافع خود را دارند.

رعد تأکید کرد که حزب‌الله تلاش‌های دشمن برای نابودی خود را به تمسخر می‌گیرد و آن را بی نتیجه می‌داند، چون حزب الله مانند شهید سید حسن نصرالله از عنصر عزم و اراده، برخوردار است. حزب الله زنده است.

رئیس فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان گفت که این حزب در مرحله صبر استراتژیک قرار دارد و این حزب و دبیرکل آن به ثبات لبنان به عنوان یک «مسئولیت ملی» متعهد بوده‌اند که این صبر، ستودنی و ممتاز است.