۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹

مرد سال فوتسال آسیا جایزه‌اش را به امام زمان(عج) تقدیم کرد

قم- مرد سال فوتسال آسیا با حضور در مسجد مقدس جمکران جایزه‌اش را به امام زمان(عج) تقدیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار آقاپور شامگاه جمعه در مسجد مقدس جمکران، درباره تجربه حضور در مراسم مرد سال فوتسال آسیا گفت: از قبل نیت کرده بودم که اگر این جایزه را کسب کنم، آن را تقدیم امام زمان (عج) کنم.

وی با اشاره به تغییر روند برگزاری مراسم افزود: قبلاً نفر اول جایزه به مراسم دعوت می‌شد، اما طی دو سال اخیر، تمامی کاندیداها دعوت می‌شوند و نتیجه همانجا اعلام می‌شود و برای من این تغییر تجربه‌ای متفاوت و بسیار حساس بود.

وی با یادآوری سفر خود به قم بیان کرد: قبل از مراسم، به مسجد مقدس جمکران آمده بودم و حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها را هم زیارت کرده بودم و با خودم عهد بستم اگر برنده جایزه شوم آن را به امام زمان (عج) تقدیم کنم که خوشبختانه با کسب این جایزه، به زودی آن را به موزه امام رضا (ع) تقدیم خواهم کرد.

اولاً آقاپور درباره جو و حال و هوای مراسم اظهار کرد: فضا بسیار صمیمانه و دوستانه بود و رقابت با دیگر نامزدها، به ویژه مسلم اولاد قباد، برای من تجربه‌ای شیرین و انگیزه‌بخش بود، چرا که ما با هم رفیق بودیم و مهم‌ترین نکته این بود که یک ایرانی این جایزه را کسب کند.

شمسایی وی همچنین درباره روند تیم ملی فوتسال ایران گفت: خوشبختانه با جوان‌گرایی وحید شمسایی، شاهد پیشرفت چشمگیر تیم ملی هستیم و حضور بازیکنان جوان و مستعد باعث شده تا افتخارات بیشتری برای کشورمان کسب شود و امیدوارم در جام ملت‌ها قهرمان شویم و در مسابقات جهانی نیز با کسب مقام‌های شایسته، دل مردم ایران را شاد کنیم.

آقاپور افزود: این افتخار شخصی نیست، بلکه نماینده تلاش و زحمات همه فوتسالیست‌های ایرانی است و امیدوارم این مسیر باعث پیشرفت بیشتر ورزش فوتسال کشور شود و نسل‌های آینده انگیزه بگیرند.

    • اشنا IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      15 5
      پاسخ
      احسنت انشالله امام زمان همیشه پشتیبانت باشه
      • سلطان IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
        2 5
        اگه می‌فروخت پولش میدادبه بچه یتیم هابهترنبود
    • محمد IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      9 3
      پاسخ
      هزار لایک و هزار نام خدا و امام زمان و هزاران تبریک تقدیم تو سالار قلبها
    • IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      10 4
      پاسخ
      سلام فرمانده.. سلام از این نسل غیور جا مانده.. سلام و درود خدا بر سالار آقا پور سرباز امام زمان علیه السلام

