به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دپارتمان صدور مجوز باشگاهی اعلام کرد، آییننامه بهروزشده صدور مجوز باشگاهی در جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ هیأترئیسه فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و ضمن ابلاغ به باشگاهها، از فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران (۱۴۰۴- ۱۴۰۵) به مرحله اجرا درخواهد آمد.
این آییننامه که بر پایه آخرین نسخه مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC Club Licensing Regulations ۲۰۲۴) تدوین شده است، با هدف ارتقای استانداردهای مدیریتی، فنی، مالی و زیرساختی باشگاههای کشور، گامی مهم در مسیر حرفهایسازی و توسعه پایدار فوتبال ایران به شمار میرود.
بر اساس اعلام دپارتمان مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال، نسخه جدید آییننامه نسبت به مقررات پیشین شامل تغییرات اساسی و افزودن معیارهای جدیدی است. از جمله مهمترین موارد اضافهشده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الزام حضور روانشناس ورزشی (P.۲۰) در ساختار سازمانی باشگاهها به عنوان یک معیار B؛
الزام باشگاهها به دارا بودن وبسایت رسمی و شبکههای اجتماعی فعال جهت ارتباط شفاف با هواداران و رسانهها (مالکیت شبکههای اجتماعی باید در اختیار باشگاه باشد)؛
تعیین افسر مسابقات در راستای برگزاری مسابقات
تعیین افسر مراقبت از کودکان (Child Safeguarding Officer) در راستای حمایت از بازیکنان پایه به عنوان معیار B؛
الزام باشگاهها به تدوین و اجرای کتابچه راهنمای منابع انسانی (HR Manual) برای ساماندهی امور پرسنلی به عنوان معیار B؛
الزام ارائه طرح راهبردی باشگاه (Club Strategic Plan) و برنامه راهبردی بازاریابی (Marketing Strategy Plan) برای هر باشگاه حرفهای.
دپارتمان مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال تأکید کرد اجرای دقیق مفاد این آییننامه برای تمامی باشگاههای لیگ برتر و سایر لیگهای تحت نظارت فدراسیون الزامی است و پایش، ارزیابی و صدور مجوز شرکت در مسابقات داخلی و بینالمللی تنها بر اساس رعایت این الزامات انجام خواهد شد.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از تمامی باشگاهها، مدیران و دستاندرکاران حوزه فوتبال میخواهد با اهتمام ویژه و همکاری کامل در اجرای مفاد این آییننامه مشارکت فعال داشته باشند تا زمینه ارتقای مدیریت حرفهای و پایداری مالی در فوتبال کشور بیش از پیش فراهم گردد.
