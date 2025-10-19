به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران در حالی خود را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی فوتسال زنان آماده می‌کند که مسیر آماده‌سازی این تیم همچنان با چالش‌هایی همچون کمبود بازی‌های تدارکاتی، لغو اعزام‌ها و بلاتکلیفی در برنامه مسابقات روبه‌رو است. با این حال عملکرد مطلوب شاگردان شهرزاد مظفر در دو دیدار اخیر برابر روسیه بار دیگر نشان داد که تیم ملی ایران با وجود تمام کمبودها همچنان یکی از قدرت‌های بزرگ فوتسال زنان آسیاست.

تساوی در گام نخست؛ پیروزی در دومین نبرد

در جریان روند آماده سازی تیم ملی فوتسال زنان ایران دو دیدار دوستانه برابر تیم ملی روسیه برگزار شد. در نخستین مسابقه دو تیم در جدالی نزدیک به تساوی ۲–۲ رضایت دادند. بازیکنان ایران در این بازی نمایش امیدوارکننده‌ای ارائه دادند.

در دیدار دوم شاگردان مظفر موفق شدند با نتیجه ۴ بر ۳ از سد روسیه عبور کنند. مسابقه‌ای که تا لحظات پایانی با هیجان زیادی دنبال شد و در نهایت گل به خودی بازیکن روسیه سرنوشت را به سود ایران رقم زد تا تیم ملی کشورمان طعم پیروزی را برابر یکی از قدرت‌های اروپایی بچشد.

درخشش مارال ترکمان؛ ستاره بی‌چون‌وچرای تیم ملی

یکی از نکات برجسته این دو دیدار درخشش خیره‌کننده مارال ترکمان بود؛ بازیکنی که در ماه‌های اخیر به چهره اصلی تیم ملی تبدیل شده است. ترکمان در مجموع پنج گل تیم ملی ایران در دو بازی برابر روسیه سهمی چشمگیر داشت و چهار گل از این پنج گل را به ثمر رساند. او با بازی درخشان، تکنیک بالا و شم گلزنی مثال‌زدنی خود نشان داد که می‌تواند در جام جهانی نیز یکی از چهره‌های تأثیرگذار مسابقات باشد.

در واقع عملکرد مارال ترکمان در این دو دیدار یادآور نمایش‌های درخشان او در جام ملت‌های آسیای اخیر است؛ جایی که تیم ملی ایران هرچند نتوانست به فینال برسد و با کسب عنوان سوم به کار خود پایان داد اما ترکمان یکی از معدود بازیکنانی بود که در تمام طول رقابت‌ها درخشان ظاهر شد و نقش مهمی در کسب سهمیه جام جهانی ایفا کرد. او در آن مسابقات با روحیه جنگنده، تکنیک بالا نشان داد که می‌تواند در بزنگاه‌های حساس جریان بازی را تغییر دهد. بی‌تردید اگر روند رشد و آمادگی او ادامه یابد می‌تواند در جام جهانی فیلیپین نیز یکی از ستاره‌های اصلی تیم ملی و تکیه‌گاه خط حمله ایران باشد.

لغو اعزام به بازی‌های اسلامی؛ فرصت از دست‌رفته

بر اساس برنامه‌ریزی اولیه قرار بود تیم ملی فوتسال زنان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی حضور پیدا کند؛ رقابتی که می‌توانست فرصت مناسبی برای افزایش هماهنگی و حفظ آمادگی بازیکنان پیش از جام جهانی باشد. با این حال برگزاری رقابت‌های فوتسال از فهرست رشته‌های این دوره از بازی‌های کشورهای اسلامی حذف شد و به همین دلیل اعزام تیم ملی ایران نیز لغو شد. این تصمیم که از سوی برگزارکنندگان بازی‌ها اتخاذ شد عملاً یکی از برنامه‌های مهم آماده‌سازی تیم ملی را از بین برد. لغو این مسابقات باعث شد بازیکنان ایران از تجربه‌ای ارزشمند برای سنجش توان خود در سطح بین‌المللی محروم شوند؛ تجربه‌ای که می‌توانست در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی نقش مهمی ایفا کند.

لغو این سفر در حالی رخ داد که برنامه آماده‌سازی تیم ملی نیاز مبرمی به مسابقات تدارکاتی دارد؛ چراکه تنها تمرینات داخلی برای رویارویی با قدرت‌هایی چون ایتالیا و برزیل در جام جهانی کافی نیست. بازیکنان برای رسیدن به هماهنگی مطلوب و حفظ ریتم مسابقه نیاز دارند با حریفان متنوعی روبه‌رو شوند.

تلاش برای برگزاری بازی با بحرین و مراکش

با وجود لغو اعزام به بازی‌های کشورهای اسلامی فدراسیون فوتبال همچنان در تلاش است تا دو دیدار دوستانه دیگر را برای تیم ملی ترتیب دهد. گفته می‌شود مذاکراتی با تیم‌های ملی بحرین و مراکش در حال انجام است اما هنوز هیچ توافق قطعی حاصل نشده است. در صورت نهایی شدن این بازی‌ها ایران می‌تواند دو دیدار مفید دیگر را پیش از اعزام به فیلیپین برگزار کند و نقاط ضعف خود را برطرف سازد.

اگر این دیدارها برگزار نشود تیم ملی ایران تنها به دو مسابقه با لهستان و کانادا که پیش از آغاز رسمی جام جهانی در فیلیپین برنامه‌ریزی شده بسنده خواهد کرد. این موضوع بدون شک برای تیمی که می‌خواهد در سطح جهانی بدرخشد کافی نیست و می‌تواند روند آماده‌سازی را با اختلال مواجه کند.

چشم‌انداز پیش‌رو؛ امید در دل دشواری‌ها

رقابت‌های جام جهانی فوتسال زنان از ۳۰ آبان تا هشتم آذر ماه در فیلیپین برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران با هدف کسب بهترین نتیجه پا به این رقابت‌ها می‌گذارد. با وجود تمام مشکلات روحیه بالای بازیکنان، تجربه کادرفنی و تداوم اتحاد درون تیمی می‌تواند ایران را به یکی از شگفتی‌سازان جام جهانی تبدیل کند.

بدون تردید اگر برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای برگزاری اردوها و دیدارهای تدارکاتی صورت گیرد تیم ملی فوتسال زنان ایران این ظرفیت را دارد که بار دیگر نام خود را در میان برترین تیم‌های جهان مطرح کند.