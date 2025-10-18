شکایت سایپا از آلومینیوم بابت یک بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سایپا در پی فسخ یک‌طرفه و غیرموجه قرارداد بازیکن محمدمهدی خدایاری‌فرد، شکایت رسمی خود را علیه این بازیکن و باشگاه آلومینیوم اراک به سازمان لیگ فوتبال کشور ارائه کرده است.

خدایاری‌فرد تا پایان فصل ۱۴۰۵ به مدت سه فصل با تیم بزرگسالان سایپا قرارداد داشته، اما در شرایط ویژه جنگ ۱۲ روزه و با سوء‌استفاده از وضعیت دورکاری کارکنان، اقدام به ارسال اخطار ۱۰ روزه و فسخ یک‌طرفه قرارداد خود نموده است.

به گفته باشگاه سایپا، تمامی تعهدات مالی نسبت به بازیکن انجام شده و حتی مبالغی فراتر از تعهدات نیز پرداخت گردیده، با وجود این، نامبرده بدون هیچ گونه مجوز، از حضور در تمرینات و مسابقات تیم سایپا غیبت کرده و در ادامه بدون اطلاع قبلی و اخذ رضایت از این باشگاه، به تیم آلومینیوم اراک پیوسته است.

باشگاه سایپا ضمن غیرقانونی دانستن این اقدام و غیر موجه دانستن فسخ، خواستار رسیدگی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، صدور رأی به نفع این باشگاه، و اعمال جریمه و محرومیت برای بازیکن و باشگاه آلومینیوم اراک شده است.